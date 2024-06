Rakitić se oglasio nakon kiksa Hrvatske i iznenadio mnoge...

Ivan Rakitić (36) se prije četiri godine umirovio iz hrvatske reprezentacije. Mnoge je šokirala njegova odluka, pogotovo jer je imao 32 godine i pred njim je bilo još nekoliko vrhunskih sezona u nogama. Upravo je on bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje svjetskog srebra u Rusiji. Posljednjih godina često smo zazivali njegov povratak, čak je i on sam potvrdio kako se spreman vratiti ako to od njega zatraži Zlatko Dalić, ali to se nije dogodilo.

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Albanija 2-2 | Video: 24sata/pixsell

Raketa je od tada najveći navijač "vatrenih". Često se oglašava i podržava naše reprezentativce. To je napravio nakon teškog poraza od Španjolske kada je Luki Modriću i ostalim suigračima poručio da vjeruje u njih, no Hrvatska je kiksala protiv Albanije (2-2) i dovela se u tešku situaciju što se tiče prolaska u osminu finala.

So?i: Navija?i uo?i utakmice Rusija - Hrvatska | Foto: Christian Charisius/DPA

Kako smo igrali, mnogi bi dali sve da je i Rakitić na raspolaganju izborniku. Vjerujemo kako je i njemu došlo da utrči na travnjak, a ne da mora svu tu dramu proživljavati pred televizorom. Ipak, dok je nakon Španjolske motivirao naše igrače, ovaj put je bivši hrvatski reprezentativac podijelio objavu kojom je iznenadio mnoge:

- Najbolji nogometaš u povijesti Hrvatske - bila je objava jednog korisnika Twittera koji je objavio Rakitićevu fotografiju. On je to podijelio sa svima i zbunio pratitelje. Što je htio ovime poručiti i kome poruku poslati?

Foto: Instagram

Raketa je od siječnja ove godine u saudijskom Al-Shababu gdje uživa. Sezona je gotova pa se zaputio na godišnji odmor sa svojom obitelji. Zarađuje deset milijuna eura i zadužen je za promociju tamošnjeg nogometa, ali sudeći po njegovim izjavama uoči Eura, zaboljelo ga je što ga se nitko iz HNS-a nije sjetio uoči prvenstva.

- Dobio sam nekoliko poziva da budem komentator u studiju. Iskreno, iz HNS-a me nitko nije zvao. Pitao sam i za ulaznice, ali nisam došao do njih, pa ću morati na druge načine do njih. Nisam stigao preko naših. Za grupnu fazu još ću biti na odmoru, a kasnije bih mogao otići do Njemačke - rekao je on u intervjuu za Tportal.

Francuska nogometna reprezentacija je Svjetski prvak u nogometu | Foto: Frank HOERMANN

Raketa tako nije prisustvovao utakmicama protiv Španjolske i Albanije. Najavio je dolazak na susrete eliminacijske faze, ali obzirom kako igramo, pitanje je hoćemo li mi tamo uopće biti. Za to nam je prvo potrebna pobjeda protiv Italije u posljednjem kolu, a možda nam ni to ne bude dovoljno za plasman dalje.