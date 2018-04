Rakitić: Spreman sam slomiti i drugu ruku da uzmemo taj Kup

Želimo ući u povijest, ali znamo da se suprotstavljamo jednoj od najboljih momčadi u La Ligi. Ako sezonu završimo s dvostrukom krunom, to će biti jako velik uspjeh, rekao je Ivan Rakitić u najavi finala Kupa kralja.

Barcelona u subotu od 21:30 igra protiv Seville na novom stadionu Atlética Wanda Metropolitano u Madridu. Prilika je to za Katalonce da operu gorak okus nakon šokantnog ispadanja od Rome u četvrtfinalu Lige prvaka.

Otkako je Rakitić stigao u Barcelonu upravo iz Seville, klub s Camp Noua osvojio je sva tri Kupa kralja, a niz će htjeti nastaviti i ove sezone.

- Ponosan sam na to i znam što ova titula znači. Sevilla? Osjećam se kao njen navijač. Da ne igram ovo finale, bio bih za njih, ali imaju oni vremena da osvoje natjecanje drugi put. Fascinantno je vidjeti kako Sevilla raste, ali meni je broj 1 ipak Barcelona. Oni to znaju i razumiju da ću biti spreman slomiti i drugu ruku ako to bude potrebno - istaknuo je Ivan i osvrnuo se na ozljedu šake:

- Uvijek želim igrati i to sam prvo pitao liječnike. Da sam imao više vremena, ne bih je operirao, ali ne želim propustiti nijednu utakmicu. Ispadanje iz ritma može biti dobro za opuštanje, ali ja želim uvijek postići više i ovih dana želim biti na terenu, ne podnosim baš gledanje utakmice preko televizije. Bogu hvala, sve je prošlo dobro, hvala liječnicima.

Treneru Seville Vincenzu Montelli po glavi se mota samo jedno pitanje: kako zaustaviti Messija?

- Mislim da je on izvanzemaljac iako će u finalu biti na Zemlji. Kad ima loptu, teško ga je zaustaviti, tako da je najvažnije da do njega lopta ni ne dođe - rekao je Talijan.

Njegovu kolegi Ernestu Valverdeu to bi mogla biti prva titula na klupi katalonskog velikana.

- Utakmica na Pizjuánu morala bi nam biti upozorenje - rekao je trener Barcelone o utakmici u kojoj se Barcelona od 0-2 u završnici utakmice spasila poraza i dodao:

- Dvostruka kruna obveza je u Barceloni, tako je to u velikim klubovima.