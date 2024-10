Rakitić se prisjetio: 'Bilić mi je sve, da kaže da skočim s mosta, pitao bih ga na noge ili glavu?'

Mnogi će se složiti kako su dva poteza sad već bivšeg Hajdukovog sportskog direktora Nikole Kalinića promijenila smjer Hajduka. Trener Gennaro Gattuso počistio je i uredi svlačionicu a Ivan Rakitić povezao je momčad i podigao joj kvalitetu. Upravo je Rakitić bio gost zadnjeg Hajdukovog Super podcasta u kojem je govorio o mnogim do sada nepoznatim stvarima, a otkrio je kako razmišlja o ostanku u Splitu i u Hajduku i nakon ove sezone:

- Nije pitanje što meni ovo treba, što meni treba Hajduk. Želim reći hvala Hajduku, hvala Torcidi i svim navijačima što mogu braniti ove boje i ovaj grb. Borit ću se do zadnjeg dana, daj Bože i duže od godine dana, da će tijelo izdržati i da će me zdravlje poslužiti. Ja sam došao nešto napraviti ovdje, svi znamo što nam je želja, borit ćemo se svi zajedno do kraja, svi imamo istu želju. Meni je to trebalo i zato veliko hvala cijelom Hajduku, želim svoj put završiti s najljepšim osjećajem - kazao je Rakitić.

Foto: HNK Hajduk

Je li završio medeni mjesec koji bude obično na dolasku u novi klub?

- Nije, samo raste svaki dan. Kum mi je probao objasniti gdje sam došao ali to ne možeš razumjeti dok si ovdje. Hvala svima, mojoj obitelji, kćerke i supruga su prezadovoljne, radostan sam svak dan na Poljudu...

Kum je mogao prenijeti sve ali je li te iznenadio doček i euforija?

- Misliš da znaš, ali kad si unutra vidiš što je to, dođeš do toga da ne znaš sve. Svi koji su vani ne mogu razumjeti što znači Hajduk za sve nas, to razumiješ tek kad postaneš dio toga. To je jedinstven osjećaj, na neki način nisam nikome pripadao, rodio se vani, cijeli život sam vani, kad sam prvi put prije 17 godina došao u Split, kum mi je objasnio što znači Hajduk, Split i bilo je jasno ako bude prilike da će biti Hajduk. Sretan sam, svaki dan uživam i želim nastaviti tako.

Koliko dresova si potpisao?

- Dosta više nego u Sevilli i Barceloni, ovo je nešto posebno, svako par dana Stjepan naručuje dresove, suigrači, ljudi iz kluba, stalno nešto potpisujem. Ali to je lijepo, zato sam došao da nešto novo gradimo skupa.

Prvi dio prvenstva izgleda lijepo, trener te hvali... Kakav je tvoj odnos s Gattusom, je li te iznenadio?

- Kad nisi unutra ne možeš ga poznati, igrao sam protiv njega u Španjolskoj, imao je jako spremu momčad, ali tek kad si s njim svaki dan upoznaš ga. Prije potpisa sam bio na vezi s njim, pričali smo, on je za mene jako bitan, osjetio sam da se nešto gradi, da je pozitiva, da je spreman raditi i nešto graditi. Imamo međusobno poštovanje, želimo isto, nije nam bilo lako na početku, ja sam došao nakon ozljede, nisam bio u ritmu iako sam trenirao, ali ušli smo u pravi ritam i s trenerom i stožerom fantastično surađujemo. Mi smo velika obitelj, slijedimo ga, kad kaže desno svi desno, kad kaže skači na jednoj nozi skačemo. Idemo skupa u borbu i to je jako važno.

Na kojem jeziku komunicirate?

- Najviše na španjolskom, nešto malo i na engleskom. Ja sam u školi učio par jezika, ali on živi u Marbelli, zna španjolski i sporazumijevamo se bez problema.

Momčad je jako dobro kliknula, Durdov se rodio kad si ti već bio senior. Kako ti se obraća?

- Ako gleda, od sutra neka mi se obraća na "vi", ha, ha, ha... Mislim d aje za njega i mlade najvažnije da budu sretni, da uče, zato smo mi stariji i treneri tu da ga povučemo za uši ako treba. Ali ne treba, fantastični su momci, rade, pozitivan je ambijent, nebitno jesmo li stariji ili mlađi, svi smo skupa. Ima puno toga što mora naučiti, neka uče i rade i bit će sve dobro.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Imaš li ulogu mentora?

- Meni je to drago, sjetim se mog početka, ja sam isto imao sreću da mi je u prvoj momčadi bio Mladen Petrić i Ivan Ergić u Baselu koji su me pazili od prvoga dana. Isto u Schalkeu Mladen Krstajić... Iz dana u dan sam učio i napredovao, nije to objašnjavanje, nego priprema, gdje, što, kako, odnosu prema medijima... Sve to treba naučiti a vrijeme leti,. Meni se čini da je to bilo jučer a blizu sam 37. Drago mi je biti s mladima, da im kažem da ću napraviti više od njih... To je lijepo, rado se sjetim početaka...

Trener stalno kaže da nema u HNL-u lakih utakmica?

- Nije ni Bundesliga ni Primera ali nema lakih utakmica. Pogotovo što je svima posebna motivacija igrati protiv Hajduka. Gdje god mi dođemo navijači napune stadion, poseban je ambijent na Poljudu i svi imaju posebnu motivaciju, to se osjeća. Ali za nas je puno ljepše da nosimo najljepši dres i grb na srcu. To je nešto jako posebno. Iznenadio sam se načinom igre, ritmom, nema nespremne momčadi. Za sad aje sve dobro, dalek je put, treba raditi i vidjeti što će biti u svakoj sljedećoj utakmici.

Prošao si puno velikih derbija, kako ti je izgledao derbi u Maksimiru?

- Meni je svaka utakmica s Hajdukom posebna. To je virus koji raste i buja, možda zvuči glupo ali ja osjećam nervozu prije svake utakmice, ne samo u Maksimiru nego i doma protiv Belupa prvu, pa Europa. Svaka je posebna i lijepa. Ne bi mi smjeli birati utakmice, svaka mora biti posebna na svoj način. Radiš ono što najviše voliš, boriš se za svoje, znaš koliko imaš navijača iza sebe, Torcida radi nevjerojatnu feštu na svakoj utakmici...

Stanje terena nije najbolje?

- Ne samo mi u Hajduku nego općenito bi bilo dobro da se infrastruktura popravi. Mi ne možemo promijeniti stvari, ali bilo bi dobro da imamo prostor samo za prvu momčad, par terena, najnovije sprave... Općenito, kad sam dolazio s reprezentacijom sjećam se kad sam dolazio i vidio da nemamo gdje se okupiti i trenirati. Morali bi svi skupa nešto napraviti po pitanju infrastrukture, da damo mogućnost klubovima da rade i napreduju.

Vidiš li se u nekoj ulozi nekoga tko bi mogao sve povezati i dići na viši novo infrastrukturu?

- Ja sam došao pomoći Hajduku i to je najbitnije, ali da uzvratim i ostalima., Ha sam Hrvat, bilo mi je lijepo doći u domovinu i igrati za reprezentaciju. Mogu pomoći iskustvom, kontaktima, ne moram čekati mirovinu, mogu to i sada, rado ću se odazvati i pomoći. Nogomet je ovdje broj jedan, svi pitaju vani kako opet ima mladih dobrih igrača stalno a zamisli koliko bi ih bilo da imamo bolje uvjete. Tko zna, da imamo uvjete možda ne bi bilo igrača...

Je li istina da te nije zanimala škola, da si vjerovao da ćeš postati novi Prosinečki?

- Krenuo sam s četiri godine, samo lopta, bilo kakva, poderana, samo da mogu pucati, igrati.. Tu je počelo, kasnije sam u baselu s 14-15 godina krenulo je ozbiljnije, profesionalnije, mlada reprezentacija... Ja sam tada znao da ću ostati u nogoemtu, a ako ne uspijem okrenut ću se školi. Počeo sam mlad, imao sam vremena, ali srećom sve je upalilo kako je mali Ivan zamislio.

Bio je tu i Kuzmanović, Majstorovi, Erlić, Petrić..., koliko su ti pomogli?

- Važno je. Ne moraju ti oni pomagati, ali znaju kako je njima bilo na početku, sjetit će se za deset godina i Bruno kako su Raketa i Livi pomagali njemu... Bilo je nas osam – devet koji smo govorili istim ili sličnim jezikom... Lijepo mi je zato sada, u ovoj ulozi, da dajem ono što sam primao od starijih. Čujem se često s njima, pogotovo s Mladenom, pozvao sam ga par puta, čekam ga da doše u Split.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kad si prvi put shvatio da te Hrvatska doživljavala kao svoga?

- Da nije bilo Slavena Bilića, ja bih igrao najvjerojatnije za Švicarsku. Kad sam odlučio za Hrvatsku nije to bilo protiv Švicarske. Srce vuče, sprijateljio sam se u U-17 s Nikolom Kalinićem, ja sam pjevao obje himne na utakmici Hrvatska - Švicarska. Bili smo u istom hotelu, družio sam se više s Kalinićem, Lovrenom, Kelavom.... Iskreno da nije bilo Slavena i bivšeg predsjednika vjerojatno ne bih. Vidio sam Slavena, kćerke nam idu u istu školu ovdje, on je meni sve, da mi kaže da skočim s mosta pitao bih ga na glavu ili na noge. Slaven je bio taj i to će ostati zauvijek.

On ti je dao protiv Estonije priliku za debi?

- Sjećam se, bilo je posebno, ja sam htio biti Prosinečki, a Prosinečki je bio pomoćni trener u reprezentaciji. Slaven, Robi, Aljoša... nerealno, suigrači, Robi, Niko, Joe... nerealno, Plete, pa Srna.... Posebno je to, stvarno sam zahvalan kako su me primili, upoznao sam prijatelja i braću za cijeli ćivot. Klasnić je moj brat, on je meni sve, čujemo se svakih par dana, a to mi je dala reprezentacija.

Kako je bilo protiv Turske...?

- To mi je se dogodilo s 19 godina, dribling, vidim Petrića, da sam bio iskusniji krenuo bih prema korneru i neka me hvataju. Ja sam se već vidio u polufinalu, kući u Baselu... To je nažalost tako moralo biti, ta je naša generacija možda to morala napraviti da bi uspjeli kasnije u Rusiji. Jedan od najtežih dana koji nikad nećemo preboliti. Više nikad nisam gledao tu utakmicu i neću. Izgledali smo fantastično, bili bi favoriti protiv Njemačke da smo prošli, imali smo ambijent, sve je bilo fantastično, nažalost lopta je okrugla i dogodi se neočekivano...