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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Rakitić za 24sata: 'Sad samo želim vidjeti i zagrliti Modrića'

Piše Iz Toronta: Tomislav Gabelić,

Legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić za 24sata o našem tragičnom porazu od Portugala, prijateljstvu s Lukom Modrićem i ostaje li u Hajduku: 'Istekao mi je ugovor, uživam s obitelji'

Ako netko zna kako je to postizati uspjehe s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i slaviti ih, onda je to Ivan Rakitić (38). Ali ako netko zna kako je proživjeti s reprezentacijom teške, bolne poraze poput ispadanja od Turske u Beču, onda je to također Ivan Rakitić.

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