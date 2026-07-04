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Rakitić za 24sata: 'Sad samo želim vidjeti i zagrliti Modrića'
Legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić za 24sata o našem tragičnom porazu od Portugala, prijateljstvu s Lukom Modrićem i ostaje li u Hajduku: 'Istekao mi je ugovor, uživam s obitelji'
Ako netko zna kako je to postizati uspjehe s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i slaviti ih, onda je to Ivan Rakitić (38). Ali ako netko zna kako je proživjeti s reprezentacijom teške, bolne poraze poput ispadanja od Turske u Beču, onda je to također Ivan Rakitić.
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