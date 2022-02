Sevilla je pobijedila Dinamo 3-1 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige. Dinamo je krenuo jako dobro u susret, borbeno i rastrčano, no rani gol Andalužana ga je poremetio. I pitanje je što bi bilo da taj gol iz penala nije priznat. Jer nije ni trebao biti priznat. Sudac je morao ponoviti Rakitićev penal.

Petar Bočkaj izgubio je loptu i u tri poteza su domaćini razbili obranu 'modrih'. Rakitić je proigrao Martiala koji je izašao pred Livakovića, ali reprezentativni golman mu je to skinuo. No, lopta se vratila do Papua Gomeza koji je prebacio golmana Dinama pa pao na travnjak. Tražili je Sevilla penal, a sudac Marco Guida uskoro je i pokazao na bijelu točku.

Usporena snimka pokazala je da je Gómez skočio čim je potkopao loptu i pitanje je je li kontakta između njega i Livakovića uopće i bilo. No iz VAR sobe Talijani Paolo Valeri i Daniele Doveri nisu sugerirali Guidi da provjeri tu situaciju.

Rakitić je uzeo loptu u svoje ruke, poslao ju u lijevu stranu, a Livija u desnu. No, taj gol nije trebao biti priznat. Nadležnost glavnog suca i njegovih pomoćnika kod jedanaesterca je da gledaju da nijedan od igrača ne utrči u šesnaesterac prije izvođenja penala. A upravo to je napravio igrač Seville Munir.

Dok je Raketa prilazio lopti, marokanski nogometaš je bio već dva koraka u šesnaestercu Dinama. Kako se VAR ne smije uključivati u ovoj situaciji, to je sve morao vidjeti sudac Guida. Morao je ponoviti jedanaesterac.

- Uopće nije bilo kontakta, a i kod izvođenja je igrač Seville dva metra ušao u kazneni prostor prije udarca. Jako smo kritični prema HNL-u, a vidimo da se takve velike pogreške događaju u europskim utakmicama - naglasio je u studiju Arene Elvis Scoria.

Sličnu situaciju imali smo u prosincu prošle godine na Poljudu. Bohar je zabio za 1-0 Osijeka protiv Hajduka iz penala, ali Ramon Mierez je prerano utrčao, a Fran Jović je nakon 30-ak sekundi dosudio da je penal neregularan pa ga je ponovio. Isto to je u četvrtak navečer morao napraviti i Guida.