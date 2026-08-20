KOMENTAR PLUS+

Rakow nije momčad koje bi se Hajduk morao plašiti ni s deset, a pogotovo ne s 11 nogometaša!

Piše Tomislav Gabelić,

U fantasičnoj atmosferi pred preko 25.000 gledatelja Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici doigrafanja za plasman u Konferencijsku ligu remizirao s poljskim Rakowom 2-2. Bijeli su više od pola sata igrali s igračem manje...