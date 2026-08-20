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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Rakow nije momčad koje bi se Hajduk morao plašiti ni s deset, a pogotovo ne s 11 nogometaša!

Piše Tomislav Gabelić,

U fantasičnoj atmosferi pred preko 25.000 gledatelja Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici doigrafanja za plasman u Konferencijsku ligu remizirao s poljskim Rakowom 2-2. Bijeli su više od pola sata igrali s igračem manje...

U fantastičnoj atmosferi lijepo popunjenog Poljuda Hajduk je u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu remizirao s poljskim Rakówom 2-2. Oko 25.000 gledatelja večeras je vidjelo dva različita dijela utakmice, prvi koji je potrajao gotovo sat vremena, u kojem se Garcijina momčad dobro držala i imala vodstvo od 2-1, i preostalih tridesetak minuta u kojima su igrali s igračem manje i grčevito su se branili, ali na koncu nisu izdržali, primili su gol u nadoknadi vremena. Po tko zna koji put ove sezone, ali ovoga puta s igračem manje. Pajazitijev neoprezan start zbog kojeg ga je slovački sudac Očenaš isključio koštali su Hajduka prilike da zabiju još koji gol, ali i da prime izjednačujući koji im umanjuje šanse u uzvratu. 

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