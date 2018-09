Ramos spustio Griezmannu: Tvoje neznanje je vrlo hrabro

Kapetana Real Madrida i španjolske reprezentacije iznerviralo je što se Antoine Griezmann stavio u istu rečenicu s Cristianom Ronaldom, Leom Messijem i Neymarom nakon što je, kako je sam rekao, imao odličnu godinu te da je zaslužio biti među trojicom najboljih u borbi za Fifinu nagradu 'The Best'.

- Njegovo neznanje je jako hrabro. Kad čujem tipa što priča, sjetim se Tottija, Xavija, Maldinija, Raula, Inieste, Ikera... igrača koji su osvajali sve, a nemaju Zlatnu loptu. Svatko je slobodan da misli što želi, ali trebao bi poslušati savjete Simeonea, Kokea ili Godína, koji imaju vrijednosti koje bi njemu dobro došle - dotaknuo se Sergio Ramos Francuza prije utakmice Lige prvaka protiv Rome.

Napadač Atletico Madrida kritizirao je Fifu jer ga nisu stavili u uži izbor kandidata za nogometaša godine. Smatra da je netko iz ekipe svjetskih prvaka trebao biti kandidiran - po mogućnosti upravo on.

- Francuska je svjetski prvak, odradili smo sjajan posao na SP-u, a to je natjecanje pod Fifinom kapom i netko od francuskih igrača trebao je biti među kandidatima. To smo trebali biti N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Raphael Varane ili ja. Smatram da sam na nivou Messija, Ronalda i Neymara, imam još tri mjeseca tijekom kojih moram naporno raditi da bi osvojio Zlatnu loptu, za koju svakako mislim da je važnija od Fifine nagrade 'The Best'- rekao je Griezmann.

Ramos očito ne dijeli njegovo mišljenje.