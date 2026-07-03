Raphinha se vraća za Norvešku

Brazilski nogometni reprezentativac Raphinha vratio se treninzima te bi mogao zaigrati protiv Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. Ta se utakmica igra u nedjelju u New Jerseyju, s početkom u 22 sata.

Raphinha, zvijezda Barcelone, ozlijedio se u utakmici grupne faze SP-a protiv Haitija. Zadobio je ozljedu tetive koljena od koje se oporavio te je brazilski izbornik Carlo Ancellotti najavio da ulazi u konkurenciju za ogled protiv Norveške. Prije ozljede Raphinha je bio jedan od slabijih igrača Brazila na prvenstvu te je bio posve neprimjetan na premijeri, u remiju protiv Maroka. Tijekom karijere 29-godišnji Raphinha je odigrao 41 utakmicu za Brazil uz 11 pogodaka.

Foto: Dylan Martinez

Brazil je uz dosta sreće izborio plasman u osminu finala nakon što je Gabriel Martinelli u sudačkoj nadoknadi postigao pogodak za 2-1 protiv Japana u ogledu šesnaestine finala. Na isti je način nokaut fazu otvorila Norveška koja je tim rezultatom bila bolja od Obale Bjelokosti.