Rapsodija Marseillea u Nici za preuzimanje vrha Ligue 1!

Marseille je pobijedio Nice-u 5-1 u gostima u 13. kolu Ligue 1 i preuzeo vrh francuskog prvenstva! Momčad s juga Francuske povela je već u 11. minuti golom Aubameyanga.

Za 0-2 pogodio je Greenwood u 33. minuti, a isti igrač zabio je i za 0-3 u 53. Rapsodija Marseillea nastavila se u 58. kada je zabio Weah, a domaćin je počasni gol zabio u 63. minuti (Cho). Konačan rezultat postavio je Paixao u 74. minuti.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Marseille igra sjajno pod vodstvom Roberta De Zerbija, a pobjedom je skočio na vrh Ligue 1 sa 28 bodova, jednim više od drugoplasiranog PSG-a, uz utakmicu više.