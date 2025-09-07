Rapsodija Španjolske u Turskoj, Belgija izdominirala Kazahstan, Nijemci upisali prvu pobjedu...

Impresivnu su utakmicu odigrali nogometaši Španjolske koji su na gostujućem terenu, u Konyji, svladali Tursku čak 6-0 u ogledu kvalifikacijske skupine E za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Već u šestoj minuti po prvi puta je kapitulirala turska obrana, strijelac je bio Pedri. U 22. je prvi od svoja tri pogotka dao Mikel Merino, a drugi je zabio u nadoknadi prvog dijela za 3-0. Nisu se Španjolci na tome zaustavili već su nastavili zabijati Ferran Torres u 53., Merino u 57. i Pedri u 62. minuti za 6-0 i muk na tribinama.

Foto: Murad Sezer

Ranije ove nedjelje u toj skupini je Gruzija na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Španjolska ima šest bodova, Gruzija i Turska po tri, dok je Bugarska bez bodova.

U skupini A Njemačka je izbjegla novi kiks. U prvom susretu je poražena kod Slovačke 0-2, dok je ovaj put u Koelnu uspjela nekako pobijediti Sjevernu Irsku 3-1. Već u sedmoj minuti Gnabry je doveo Elf u vodstvo, ali je u 34. izjednačio Price. Sve do 69. minute bilo je nepovoljnih 1-1 za Nijemce, a onda je Amiri zabio za 2-1 i olakšanje, dok je već u 74. bilo 3-1 nakon pogotka Wirtza.

Foto: Thilo Schmuelgen

U drugom susretu ove skupine Slovačka je pobijedila Luksemburg u gostima 1-0, a gol odluke je dao Rigo u 90. minuti. Slovačka je vodeća sa šest bodova, dok Njemačka i Sjeverna Irska imaju po tri boda.

Poljska je u Chorzowu pobijedila Finsku 3-1 u sklopu skupine G. Cash je u 27. minuti doveo Poljake u vodstvo, dok je Lewandowski u nadoknadi prvog dijela povećao na 2-0. Dvoboj je zaključen kada je Kaminski u 54. pogodio za 3-0, dok je u 88. Kallman dao počasni pogodak za Skandinavce.

Belgija je u Bruxellesu bila uvjerljiva protiv Kazahstana te je u susretu skupine J slavila sa 6-0. Krajem prvog dijela, u 42. i 44. minuti, za Belgiju su pogađali De Bruyne i Doku, dok su u nastavku susreta uvjerljivo slavlje zaokružili Raskin, Meunier i svojim drugim golovima na susretu Doku i De Bruyne za 6-0.