Raptorsi 'pojeli' Buckse, Jokić do vrha napunio koš Hornetsa

Fantastičnu utakmicu odigrao je srpski košarkaš Nikola Jokić protiv Charlotte Hornetsa i tako pomogao svojim Denver Nuggetsima da dođu do nove pobjede i nastave sezonu iz snova (110-123).

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



No. 1 in the West remains as @nuggets (26-11) win 123-110 in Denver! #MileHighBasketball



Nikola Jokic: 39 PTS, 12 REB, 6 AST

Paul Millsap: 18 PTS, 6 REB

Gary Harris: 17 PTS, 6 REB, 5 AST pic.twitter.com/U5yexz7Ts1 — NBA (@NBA) January 6, 2019

'Big Honey' napunio je koš nemoćnih Hornetsa do vrha postigavši 39 poena, a dodao je i 12 poena te šest asistencija. Kod Hornetsa je najviše zabio Kemba Walker, 20 poena. Denver je pobjedom, petom u nizu, ostao na prvom mjestu Zapadne Konferencije, dok je Charlotte i dalje u igri za doigravanje te drži osmo mjesto.

Utah Jazz u napetoj je utakmici svladao goste iz Detroita (110-105). Sjajni Donovan Mitchell ubacio je 26 poena, uz pet asistencija i skokova, dok je Pistonse vukao Blake Griffin sa 34 poena, 10 skokova i pet asistencija. Jazzeri su pobjedom skočili na devetom mjesto i, iako igraju sezonu ispod očekivanja, i dalje su u igri za doigravanje.

Detroit fan sparks Donovan Mitchell’s 26-point game to help Utah Jazz reach .500 with road win

By @E_Woodyard https://t.co/w6z1kVUs4b pic.twitter.com/hkJncQnXWM — Deseret News Sports (@desnewssports) January 6, 2019

Philadelphia 76ers sa 106-100 svladala je Dallas Maverickse. Kamerunac Joel Embiid utrpao je 25 poena, pet asistencija i ugrabio 12 skokova, a lijepo su ga pratili J.J. Redick i Ben Simmons sa po 20 poena. Wesley Matthews kod Dallasa zabio je 18 poena. Ponajveća zvijezda Phile, Jimmy Butler, nije igrao zbog navodne bolesti, iako je možda poslan na hlađenje nakon verbalnog sukoba s trenerom Brownom. Bilo kako bilo, Phila je stigla do treće uzastopne pobjede i drži četvrto mjesto Istoka.

Joel Embiid, never change.



He's drinking some apple juice during his postgame presser, but says he lost the straw. 😂 pic.twitter.com/SFz23Kynpf — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 6, 2019

Cleveland Cavaliersi izgubili su od New Orleans Pelicansa (98-133). Cijelu sezonu se pokazuje da je odlazak LeBrona za Cavalierse nenadoknadiv gubitak. Koš Clevelanda torpedirali su Jrue Holiday i Julius Randle sa po 22 poena svaki, a kod domaćina najviše je ubacio Jordan Clarkson koji je imao 23 poena, tri asistencije i četiri skoka. Hrvatski reprezentativac Ante Žižić nije nastupio zbog ozljede koljena.

Derbi kola odigrali su Milwaukee Bucksi i Toronto Raptorsi (116-123). Raptorsi su u fantastičnoj utakmici 'pojeli' Buckse uz 30 poena Pascala Siakama i Kawhija Leonarda. Giannis Antetokounmpo je imao 'još jedan dan u uredu' s 43 poena, četiri asistencije i 18 skokova, ali nije bilo dovoljno...

The @Raptors come out victorious in Milwaukee, topping the @Bucks 123-116!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Leonard: 30 PTS, 6 AST, 6 REB, 5 STL

VanVleet: 21 PTS, 5 3PT, 8 AST, 5 REB

Ibaka: 25 PTS, 9 REB, 5 AST

Siakam: 30 PTS, 4 REB, 3 AST, 2 BLK#WeTheNorth pic.twitter.com/5LrE00ntzy — NBA Canada (@NBACanada) January 6, 2019

San Antonio Spursi pobijedili su Memphis Grizzliese (108-88). Derrick White zabio je 19, a LaMarcus Aldridge 18 poena. Mike Conley u dresu Memphisa zabio je 21 poen i tako odnio titulu najboljeg strijelca susreta. Momčad Grega Popovicha stigla je do četvrte pobjede u nizu i šestog mjesta Zapadne Konferencije.

Portland Trail Blazersi svladali su Houston Rocketse i tako ih prizemljili. Jusuf Nurkić ponovno je odigrao fantastičnu utakmicu s 25 poena, tri asistencije i 15 skokova, a na visokoj razini je kao i uvijek bio C. J. McCollum s 24 poena, četiri asistencije i četiri skoka. James Harden ponovno je 'carinio' loptu te je utrpao 38 koševa, ali iz skroman šut od 5-17 za tri poena.

Jusuf Nurkić is the only player in NBA history that has recorded this stat line in a game. #NBA



20+ points

20+ rebounds

5+ assists

5+ steals

5+ blocks



🇧🇦 @bosnianbeast27 @trailblazers pic.twitter.com/RhwTHwnKDz — BH live (@BHlive_official) January 2, 2019

Steph Curry ponovno je imao večer za pamćenje. S 42 poena iskalio se na Sacramento Kingsima u 127-123 gostujućoj pobjedi svojih Golden State Warriorsa. Sjajan je bio i Kevin Durant s 29 poena, devet asistencija i pet skokova, a Buddy Hield kod Sacramenta zabio je 32 poena, četiri asistencije dodao pet skokova. Golden State Warriorsi pobjedom su stigli na treće mjesto Zapada i njihova forma raste kako sezona odmiče.