RAZOČARANA ZVIJEZDA

Raspad šampionskih Celticsa: 'Čini mi se da počinje nova era'

Jaylen Brown najavio novu eru za Boston Celticse nakon velikih promjena u momčadi. Odlazak ključnih igrača i ozljede glavnih zvijezda unose neizvjesnost u novu NBA sezonu

Mjesec dana uoči početka nove sezone košarkaške NBA lige zvijezda Boston Celticsa Jaylen Brown (28) istaknuo je da je pred klubom nova era nakon što su ga napustila trojica igrača koji su odigrali važne role u pohodu na naslov prvaka 2024. godine, objavili su američki mediji.

- Pola momčadi je napustilo klub i zbog toga se osjećam pomalo tužno. Bili su divni suigrači, imam veliko poštovanje prema njima i želim im sve najbolje u nastavku karijere. Sve se promijenilo, čini mi se da smo na početku nove ere - rekao je MVP finala od prije dvije sezone u kojem su Celticsi došli do 18. NBA titule.

Ovog ljeta bek-šuter Jrue Holiday (35) otišao je u Portland Trail Blazerse, latvijski krilni igrač Kristaps Porzingis (30) karijeru će nastaviti u Atlanta Hawksima, dok bi krilni centar Al Horford (39), koji je postao slobodan igrač, trebao preseliti u Golden State. U novoj sezoni neće moći računati ni na All-Stara Jaysona Tatuma (27). Njega čeka dugotrajan oporavak nakon ozljede Ahilove tetive, koju je zaradio prošle sezone u polufinalu Istočne konferencije protiv New York Knicksa.

U posljednje četiri sezone Celticsi su bili među glavnim kandidatima za NBA prvaka. U sezoni 2021/22. dogurali su do finala u kojem su izgubili 2-4 od Golden State Warriorsa. Sezonu kasnije zaustavljeni su u konferencijskom finalu od Miami Heata, a potom su u sezoni 2023/24. "pomeli" konkurenciju na putu do 18. naslova prvaka. Prošle sezone u polufinalu Istočne konferencije poraženi su od New York Knicksa.

