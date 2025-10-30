Obavijesti

Sport

Komentari 1
ISTRAGA JOŠ TRAJE

Raspetljava se slučaj koji je 'potresao' Barcelonu: Sin Negreire svjedočio protiv oca!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Raspetljava se slučaj koji je 'potresao' Barcelonu: Sin Negreire svjedočio protiv oca!
3
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Kada sam vidio brojke koje je uplaćivala Barcelona, nisam mogao vjerovati. Ja kao vlasnik tvrtke Dasnil 95 nikada nisam imao vezu s klubom Barcelona, niti sam bio svjestan postojanja takvog odnosa, rekao je Javier Negreira

Početkom 2023. nogometni svijet je potresao veliki skandal - Barcelona je otpužena za plaćanje bivšeg potpredsjednika Tehničkog sudačkog odbora La Lige (CTA), Josea Marie Enriquea Negreire i to u razdoblju od 2001. do 2018. godine. Točnije, otkrivene su sumnjive uplate kluba u iznosu većem od 7 milijuna eura na račun navodno fiktivnih Negreirinih tvrtki, a sada je slučaj dobio novu crticu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Andy Bara u Barceloni 00:52
Andy Bara u Barceloni | Video: privatna arhiva

Naime, sud je optužio Barcelonu kao pravnu osobu, što znači da se eventualna kazna neće odnositi samo na pojedince, već na cijeli klub. 

Katalonski klub dužan je u roku od 20 dana sudu dostaviti sve ugovore i dokumente koji su uključeni u slučaj. Radi se o isplatama na račune tvrtki Dasnil 95 SL i Nilsad SCP, čiji je vlasnik Negreirin sin Javier Enriquez Romero. Upravo je Javierov iskaz dodatno "potpirio vatru" i nagnao sud da optuži Barcelonu i kao pravnu osobu. 

- Kada sam vidio brojke koje je uplaćivala Barcelona, nisam mogao vjerovati. Ja kao vlasnik tvrtke Dasnil 95 nikada nisam imao vezu s klubom Barcelona, niti sam bio svjestan postojanja takvog odnosa. Zaključujem da je Barcelona uplaćivala novac na račun Dasnila 95 kako bi se distancirala od mog oca. Naime, ja u stvarnosti nisam bio zadužen za upravljanje tom tvrtkom, bila je to isključiva odgovornost moga oca - rekao je i dodao:

- Kada sam saznao za postojanje odnosa njega i Barcelone, zatražio sam očevo objašnjenje, a on mi je rekao da me se to ne tiče. 

LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Krajem studenog (25.) na sudu će se morati pojaviti i bivši treneri Barcelone Luis Enrique i Ernesto Valverde, ali i sadašnji predsjednik Joan Laporta. Zanimljivo, Laporta je svoj prvi mandat (2003. do 2010.) obnašao u razdoblju kad su počele uplate na račun Negreirinih tvrtki, ali ranije nije morao svjedočiti jer je nastupila zastara. 

Ovog puta morat će na sud kao svjedok, ne kao optuženik, kao i Enrique i Valverde te potpredsjednica kluba Elena Fort i bivši potpredsjednik Joan Gaspar. Optuženik su klub Barcelona, Rosell, Bartomeu, Negreira i njegov sin. 

Sam Jose Maria Enrique Negreira 2023. je priložio dokumentaciju o bolovanju od Alzheimera i ne zna se je li davao ikakve iskaze.

Podsjetimo, navedene isplate (ukupno više od 7 milijuna eura) događale su se u razdoblju od 2001. do 2018., a Barcelona ih službeno objašnjava kao savjetodavne usluge, dok tužiteljstvo tereti klub za sportsku korupciju putem prevare. 

Former FC Barcelona presidents Rossell and Bartomeu heard in Negreira case
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

U ranijim su iskazima bivši predsjednici kluba Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell priznali da su bili svjesni klupskih uplata na navedene račune tvrtki, ali su se branili time da su tu praksu samo naslijedili od ranije i da nisu u tome vidjeli ništa sumnjivo.

- Imamo Messija i najbolju momčad na svijetu, trebali nam pomoć sudaca? - govorio je Rosell. 

U svakom slučaju, iscrpan i mukotrpan "slučaj Negreira" mogao bi imati dalekosežne posljedice za španjolski nogomet i Barcelonu. Dakako, istraga još traje...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju
FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu
POTVRĐENA ROMANSA

FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bila je na Wimbledonu, a ranije jedna od rijetkih koja je vidjela Michaela Schumachera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025