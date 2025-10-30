Raspetljava se slučaj koji je 'potresao' Barcelonu: Sin Negreire svjedočio protiv oca!

Početkom 2023. nogometni svijet je potresao veliki skandal - Barcelona je otpužena za plaćanje bivšeg potpredsjednika Tehničkog sudačkog odbora La Lige (CTA), Josea Marie Enriquea Negreire i to u razdoblju od 2001. do 2018. godine. Točnije, otkrivene su sumnjive uplate kluba u iznosu većem od 7 milijuna eura na račun navodno fiktivnih Negreirinih tvrtki, a sada je slučaj dobio novu crticu.

Naime, sud je optužio Barcelonu kao pravnu osobu, što znači da se eventualna kazna neće odnositi samo na pojedince, već na cijeli klub.

Katalonski klub dužan je u roku od 20 dana sudu dostaviti sve ugovore i dokumente koji su uključeni u slučaj. Radi se o isplatama na račune tvrtki Dasnil 95 SL i Nilsad SCP, čiji je vlasnik Negreirin sin Javier Enriquez Romero. Upravo je Javierov iskaz dodatno "potpirio vatru" i nagnao sud da optuži Barcelonu i kao pravnu osobu.

- Kada sam vidio brojke koje je uplaćivala Barcelona, nisam mogao vjerovati. Ja kao vlasnik tvrtke Dasnil 95 nikada nisam imao vezu s klubom Barcelona, niti sam bio svjestan postojanja takvog odnosa. Zaključujem da je Barcelona uplaćivala novac na račun Dasnila 95 kako bi se distancirala od mog oca. Naime, ja u stvarnosti nisam bio zadužen za upravljanje tom tvrtkom, bila je to isključiva odgovornost moga oca - rekao je i dodao:

- Kada sam saznao za postojanje odnosa njega i Barcelone, zatražio sam očevo objašnjenje, a on mi je rekao da me se to ne tiče.

Krajem studenog (25.) na sudu će se morati pojaviti i bivši treneri Barcelone Luis Enrique i Ernesto Valverde, ali i sadašnji predsjednik Joan Laporta. Zanimljivo, Laporta je svoj prvi mandat (2003. do 2010.) obnašao u razdoblju kad su počele uplate na račun Negreirinih tvrtki, ali ranije nije morao svjedočiti jer je nastupila zastara.

Ovog puta morat će na sud kao svjedok, ne kao optuženik, kao i Enrique i Valverde te potpredsjednica kluba Elena Fort i bivši potpredsjednik Joan Gaspar. Optuženik su klub Barcelona, Rosell, Bartomeu, Negreira i njegov sin.

Sam Jose Maria Enrique Negreira 2023. je priložio dokumentaciju o bolovanju od Alzheimera i ne zna se je li davao ikakve iskaze.

Podsjetimo, navedene isplate (ukupno više od 7 milijuna eura) događale su se u razdoblju od 2001. do 2018., a Barcelona ih službeno objašnjava kao savjetodavne usluge, dok tužiteljstvo tereti klub za sportsku korupciju putem prevare.

U ranijim su iskazima bivši predsjednici kluba Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell priznali da su bili svjesni klupskih uplata na navedene račune tvrtki, ali su se branili time da su tu praksu samo naslijedili od ranije i da nisu u tome vidjeli ništa sumnjivo.

- Imamo Messija i najbolju momčad na svijetu, trebali nam pomoć sudaca? - govorio je Rosell.

U svakom slučaju, iscrpan i mukotrpan "slučaj Negreira" mogao bi imati dalekosežne posljedice za španjolski nogomet i Barcelonu. Dakako, istraga još traje...