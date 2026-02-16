Raspored dana na ZOI: Trojica Hrvata i borba za finale hokeja

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ušle su u drugi tjedan, a deseti dan natjecanja, ponedjeljak, 16. veljače, donosi pregršt uzbuđenja i borbi za medalje. U fokusu hrvatske javnosti bit će muški slalom u kojem nastupaju naša tri aduta, dok će se na ledu voditi žestoke bitke za ulazak u finale ženskog hokejaškog turnira.

Hrvatski trio u lovu na slalomsku medalju

Najvažniji događaj dana za hrvatske navijače bez sumnje je muški slalom, tehnički najzahtjevnija disciplina alpskog skijanja. Na stazi Stelvio u Bormiju za što bolji plasman borit će se Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš. Prva vožnja slaloma na rasporedu je u 10 sati po srednjoeuropskom vremenu, dok je konačni rasplet i borba za medalje u drugoj vožnji zakazana za 13.30, prijenos je na HTV-u 2.. Zubčić, kao naš najiskusniji predstavnik, na startu će se pojaviti s brojem 25, Samuel kreće 21., Rodeš 32.

Ledena borba za finale, muškarci na pauzi

Nakon završetka uzbudljive grupne faze, muški hokejaški turnir uzeo je dan predaha uoči početka doigravanja koje kreće u utorak. Mjesto u četvrtfinalu već su osigurale reprezentacije SAD-a, Kanade, Slovačke i Finske. Međutim, ljubitelji hokeja neće ostati zakinuti jer su na rasporedu polufinalni okršaji u ženskoj konkurenciji koji garantiraju vrhunsku predstavu. U dvorani Milano Santagiulia odigrat će se dva spektakularna dvoboja. Prvi na led izlaze SAD i Švedska, a nakon njih slijedi klasik između Kanade i Švicarske. Ulozi su ogromni jer pobjednice osiguravaju borbu za zlatnu olimpijsku medalju.

Što još ne smijete propustiti?

Ponedjeljak donosi odluke o medaljama u još nekoliko atraktivnih sportova. U umjetničkom klizanju na rasporedu je slobodni program sportskih parova, koji uvijek donosi posebnu dozu drame i elegancije. Adrenalina neće nedostajati ni u finalu ženskog natjecanja u slobodnom skijanju u disciplini big air, gdje se očekuju spektakularni i opasni skokovi. Osim toga, medalje će se dijeliti i u ženskom bobu jednosjedu (monobob), kao i u muškim skijaškim skokovima, gdje će se reprezentacije boriti u super timskom natjecanju na velikoj skakaonici. Dan je ispunjen akcijom od jutra do večeri.

Raspored dana na ZOI, 16. veljače

09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Danska – Velika Britanija 09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Kina – Kanada 09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Švedska – Švicarska

10:00 Alpsko skijanje – Muškarci, slalom: finale (1. utrka) 10:00 Bob – Muškarci, dvosjed: finale (1. eliminacijski krug)

11:00 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:04 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:08 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:12 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale

11:17 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (1. eliminacijski krug) 11:20 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (2. eliminacijski krug) 11:23 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (3. eliminacijski krug) 11:26 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (4. eliminacijski krug) 11:29 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (5. eliminacijski krug) 11:32 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (6. eliminacijski krug) 11:35 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (7. eliminacijski krug) 11:38 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (8. eliminacijski krug)

11:57 Bob – Muškarci, dvosjed: finale (2. eliminacijski krug) 11:57 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: polufinale

12:01 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: polufinale 12:06 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: polufinale 12:15 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: polufinale 12:41 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: finale 12:47 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: finale (drugi zapis)

13:30 Alpsko skijanje – Muškarci, slalom: finale (2. utrka)

14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Italija – Kina 14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Velika Britanija – Norveška 14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Češka – Kanada 14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Švedska – Njemačka

16:40 Hokej na ledu – Žene, polufinale: SAD – Švedska

19:00 Bob – Žene, monobob: finale (3. eliminacijski krug) 19:00 Skijaški skokovi – Men's super team: finale (1. utrka)

19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Južna Koreja – Kina 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: SAD – Italija 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Japan – Kanada 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Švicarska – Velika Britanija

19:30 Slobodno skijanje – Žene, Big Air: finale (1. utrka)

19:50 Skijaški skokovi – Men's super team: finale (2. utrka)

19:53 Slobodno skijanje – Žene, Big Air: finale (2. utrka)

20:00 Umjetničko klizanje – Parovi: finale

20:17 Slobodno skijanje – Žene, Big Air: finale (3. utrka)

20:31 Skijaški skokovi – Men's super team: finale (3. utrka)

21:06 Bob – Žene, monobob: finale (4. eliminacijski krug)

21:10 Hokej na ledu – Žene, polufinale: Kanada – Švicarska