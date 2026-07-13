Različita mišljenja oko Bilićevog povratka: 'Imao je priliku.' 'Da nastaviš Dalićevim koracima...'

Nakon što je Zlatko Dalić napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije, njegovo mjesto naslijedio je Slaven Bilić. Iako se danima nagađalo kako će se Bilić nakon 14 godina vratiti na mjesto izbornika 'vatrenih', danas je vijest i službeno potvrđena.

- Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske A reprezentacije, uz punu podršku Stručne komisije HNS-a - objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama.

Biliću je ovo drugi mandat nakon što je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. kroz 65 utakmica. U komentarima ispod HNS-ove objave, dijele se različita mišljenja o ispravnosti imenovanja Bilića kao novog (starog) izbornika Hrvatske.