Hvala Daliću na svemu, pružio nam je stvarno puno lijepih trenutaka, a Biliću sve najbolje pa upola ako uspije bit će dobro - samo su neki od komentara
Različita mišljenja oko Bilićevog povratka: 'Imao je priliku.' 'Da nastaviš Dalićevim koracima...'
Nakon što je Zlatko Dalić napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije, njegovo mjesto naslijedio je Slaven Bilić. Iako se danima nagađalo kako će se Bilić nakon 14 godina vratiti na mjesto izbornika 'vatrenih', danas je vijest i službeno potvrđena.
- Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske A reprezentacije, uz punu podršku Stručne komisije HNS-a - objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama.
Biliću je ovo drugi mandat nakon što je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. kroz 65 utakmica. U komentarima ispod HNS-ove objave, dijele se različita mišljenja o ispravnosti imenovanja Bilića kao novog (starog) izbornika Hrvatske.
- Bilić je imao priliku, ne znam zašto mu se ponovo daje povjerenje
- Jedini izbornik koji nije uspio izboriti plasman na svjetsko prvenstvo
- Sretno i da nastaviš Dalićevim koracima uspjeha
- Ovo su već odavno odlučili. Danas su to samo javnosti priopćili....
- Nema više medalja ..ni lijepih dočeka Vatrenih
- Sad ćemo biti kauč reprezentacija poput Srbije i Italije na sljedećem svjetskom prvenstvu
- Hvala Daliću na svemu, pružio nam je stvarno puno lijepih trenutaka, a Biliću sve najbolje pa upola ako uspije bit će dobro
- Sretno izborniku, idemo napraviti iskorak na Euru, polufinale najmanje!
- Sretno, samo nemoj opet kao u prvom mandatu kad igramo sa Maltom i San Marinom i sličnim gigantima. Pa na konferenciji uoči utakmice kažeš da su to dobre reprezentacije.
- Opet klasična negativa. Tako su i za Dalića govorili. Sretno Slavene!
- Totalni promašaj
- Po meni loš izbor, ima boljih imena. Koliko mene sjećanje služi Hrvatska nije igrala neki dobar nogomet pod njegovom palicom.
- Sretno izborniče
- Sretno a rezultati će pokazati svoje
- Vraćanje na staro ne može biti dobro!!! Isluženi i potrošeni kadrovi, ne mogu pratiti dosadašnje rezultate, a kamo li ići naprijed!!! Političke igre u svemu...gade mi se ...
- Sretno! Neće biti lako novom izborniku i igračima nakon ovakvih uspjeha prijašnjih godina.
- Drago mi je da je ovaj SP istaknulo nekoliko pojedinaca na kojima se može graditi kostur budućih uspjeha. Sretno!
- Pa dobro šta, ni izbornik Brazila ne briljira
- Bilić ima dobar skor. Sad ima i vise iskustva nego prije. Samo da ga emocije opet ne unište psihički, pa da moramo gledat neko prvenstvo bez vatrenih
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