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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Razlika u klasi je (pre)velika! Danci su Kekovim dečkima održali pravu školu nogometa

Piše Hrvoje Tironi,

RIJEKA - MIDTJYLLAND 1-4 Matjaž Kek nema za čim žaliti, njegova momčad još nije spremna za ovakve utakmice. NI blizu. Danci su dominirali fizički, u prekidima, znanjem brzinom..., ma u svemu

Rijeka ipak nije uspjela. Ako ćemo biti realni, Rijeka nije bila niti blizu. Nogometaši Matjaža Keka poraženi su i u drugoj utakmici playoff faze Konferencijske lige, Midtjylland je na Rujevici slavio 4-1. Potpuno zasluženo, Danci su ipak bolja momčad od Rijeke. Vidljivo i osjetno bolja.

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