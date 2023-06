Razlog za brigu? Perišić trenirao odvojeno dva dana uoči finala

Hrvatska je u petak poslijepodne odradila pretposljednji trening uoči finala Lige nacija u kampu Feyenoorda u Rotterdamu.

Nakon što su reprezentativci odradili lagano zagrijavanje, jedan od najiskusnijih igrača Ivan Perišić u društvu kondicijskog trenera Luke Milanovića samostalno je nizao krugove oko terena dok je većina grupe igrala popularnu ševu.

O čemu se radi? Nema nikakve panike, čini se kako se radi o predostrožnosti i Perišić bi trebao biti na raspolaganju Zlatku Daliću za finalni okršaj protiv Španjolaca u Rotterdamu.

"Furiju" je Perišić srušio golom u 88. minuti u grupnoj fazi Eura 2016., a još mu jedan gol nedostaje da prestigne Marija Mandžukića i samostalno izbije na drugo mjesto vječne ljestvice svih vremena.

Samo su Perišić i Marcelo Brozović, zanimljivo, trening odradili u sportskim tenisicama, a ne u kopačkama, no Brozović je radio s loptom. Reprezentativci su dan nakon pobjede nad Nizozemskom imali slobodno i odradili laganiji trening u teretani.

Hrvatska bi trebala s istim sastavom krenuti na Španjolsku, a u stožeru razmišljaju tek o eventualno jednoj promjeni. Josip Stanišić u prvih 11 mogao bi zamijeniti Josipa Juranovića.

Atmosfera u reprezentaciji je fenomenalna, igrače je u petak pozdravio i bivši "vatreni" Aljoša Asanović, odnedavno pomoćnik Zvonimira Bobana u Uefi.

HNS je rezervirao čak 39 ulaznica za subotnju borbu Antonija Plazibata za privremeni naslov teškaškog prvaka u Gloryju, i to uz sami ring, što bi trebalo značiti da će u kompletnom sastavu doći podržati Solinjanina na putu do titule, no to službeno nitko nije htio potvrditi.