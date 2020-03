'Razumni će prepoznati zašto rezovi. Nije to udar na igrače'

Usred krize u klubu zbog neprihvaćanja rezanja plaća igrača i stručnog stožera prve momčadi Dinamo je zagrebačkom Stožeru civilne zaštite uručio dva sanitetska vozila vrijedna po 250.000 kuna.

Maja Grba-Bujević iz stožera primila je donaciju, kao i dresove za sebe i ministra zdravstva Vilija Beroša koji ga je trebao osobno preuzeti, ali zbog obveza ipak nije mogao.

- Mi nismo u prvom planu, nego ljudi koji svaki dan rade u zdravstvenom sustavu da ova kriza što prije prestane. Imaju našu punu podršku i nadamo se da će ona što prije završiti. Viliju Berošu šaljemo dres s brojem 10, on je fantazist, najbolji vezni igrač u Hrvatskoj jer je povezao cijelu Hrvatsku - rekao je Krešimir Antolić, član uprave Dinama.

- Silno sam ponosna na donaciju i ove dresove. Ovu reprezentaciju Vili vodi suvereno i iz ovoga ćemo, vjerujte, izaći bolji i jači - rekla je Grba-Bujević i dodala:

- Donacija će ići Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba jer podnosi velik teret i kad nema korona virusa. Hvala vam na svakoj podršci koju pružate. I dalje ćemo ostati na prvoj liniji, izloženi, a sve vas molim da ostanete doma.

Htjela je, kako to čine nogometne momčadi, sagnuti se i pozirati s dresovima, no uhvatio ju je grč od iscrpljenosti i nije se mogla ustati.

Osim dvaju opremljenih vozila hitne, Dinamo će donirati i po 250.000 kuna za obnovu Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj i KBC-a Zagreb, klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici. Obje su stradale u nedjeljnom potresu u Zagrebu.

Antolić se osvrnuo na situaciju u klubu nakon otkaza svih šest članova stručnog stožera trenera Nenada Bjelice, Renea Pomsa, Nina Bule, Silvija Čavline, Martina Mayera, Karla Reinholza i Jasmina Osmanovića.

Svi oni, kao i igrači prve momčadi, odbili su na smanjenje plaće za dvije trećine, od čega bi jednu dobili unutar šest mjeseci od normalizacije stanja.

- Onaj tko je razuman, realan, normalan prepoznat će naše namjere i zašto smo sad uveli mjere racionalizacije i štednje. Ne zato što smo u panici, nego zbog onoga što će biti za tri, šest ili devet mjeseci. Tko tu stavlja ne znam kakve konotacije, mi mu tu ne možemo pomoći. Svatko mora imati odgovornost za javno izgovorenu riječ - rekao je Antolić i dodao:

- Pustite klub da sa svojim igračima riješimo to, nisu to ničiji drugi nego naši igrači s kojima nas vežu uspjesi i veselja. Pustite da kroz razgovore oni shvate da je to za očuvanje njihovih ugovora i egzistencije, kao što je prihvatilo 90 posto onih koji rade u Dinamu i svaki mjesec dobivaju plaću.

- Ljudi nemaju gdje živjeti, ruše se stanovi i kuće, ljudi umiru po bolnicama, a sad je tema odnos Dinamovih igrača i Dinama. To su naši igrači, ničiji drugi. Nemojmo raditi hektiku i histeriju. Kroz razgovor će 100 posto shvatiti da se tu ne radi o udaru na njih - zaključio je Krešimir Antolić.