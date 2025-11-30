Na maksimirskom stadionu odiigran je susret 15. kola HNL-a koji je donio još jedan remi. Navijači Rijeke za lošu predstavu krive trenera koji je napravio puno izmjena u sastavu
NAKON REMIJA
Reakcije navijača Rijeke nakon remija: Treneru, hvala za izbor igrača i izgubljena dva boda!
U susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka i Lokomotiva su remizirale 1-1 na maksimirskom stadionu. Rijeka je povela na početku susreta, već u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a Lokomotiva je izjednačila u 76. minuti golom Aleksa Stojakovića.
Aktualni prvak Hrvatske sada se nalazi na sedmom mjestu na tablici s 18 bodova dok "lokosi" imaju bod više. Nakon utakmice, navijači Rijeke nisu bili zadovoljni rezultatom.
- Očito je utakmica protiv AEK-a uzela maha..šteta..idemo dalje..forza fiume
- Ne kužim zašto sedam igrača zamijenjeno....odmaraju kao....od čega? Ovaj gospodin Viktor kada god stavi naočale...fijasko...daj više promijeni tu dioptriju..
- Treneru hvala za izbor igrača i za izgubljena 2 boda!
- Stvarno su nam loše rezerve,ne razumijem zašto nije igrala prva postava
- Mislim da bi trener i sljedeću utakmicu trebao malo rotirati momčad baš nam dobro ide
- Bravo Sanchez. Sad ćemo se puni snage moći suočit s moćnim Ždralovima.
- Ma užas... amateri ... zajedno sa trenerom. Stavi najjaču ekipu, napravi rezultat i onda se igraj
- Eto ti u 50 minuti zatvaraš utakmicu..mijenjaš stopere....trebala su biti tri lagana boda....zašto makar u drugom poluvremenu nisi odmah stavio Fruka, Dantasa i malog Talijana....plaćeni su da trče....samo nemoj reći da su umorni...
- Ma užas..igrate samo protiv Hajduka I Dinama..da se možete bolje prodati..
- Taman kad pomisliš da je Sanchez nešto naučio, Vignato opet ne igra od prve minute...
- Zar je takav umor da sedmorica ne mogu igrati? Imam osjećaj da bi ih prvo poluvrijeme uneredili s Frukom,Dantasom,Vignatom,Orečom i DAA pa ih izvadi. Kiks trenera.
