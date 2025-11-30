Reakcije navijača Rijeke nakon remija: Treneru, hvala za izbor igrača i izgubljena dva boda!

U susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka i Lokomotiva su remizirale 1-1 na maksimirskom stadionu. Rijeka je povela na početku susreta, već u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a Lokomotiva je izjednačila u 76. minuti golom Aleksa Stojakovića.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Aktualni prvak Hrvatske sada se nalazi na sedmom mjestu na tablici s 18 bodova dok "lokosi" imaju bod više. Nakon utakmice, navijači Rijeke nisu bili zadovoljni rezultatom.

Očito je utakmica protiv AEK-a uzela maha..šteta..idemo dalje..forza fiume

Ne kužim zašto sedam igrača zamijenjeno....odmaraju kao....od čega? Ovaj gospodin Viktor kada god stavi naočale...fijasko...daj više promijeni tu dioptriju..

Treneru hvala za izbor igrača i za izgubljena 2 boda!

Stvarno su nam loše rezerve,ne razumijem zašto nije igrala prva postava

Mislim da bi trener i sljedeću utakmicu trebao malo rotirati momčad baš nam dobro ide

Bravo Sanchez. Sad ćemo se puni snage moći suočit s moćnim Ždralovima.

Ma užas... amateri ... zajedno sa trenerom. Stavi najjaču ekipu, napravi rezultat i onda se igraj

Eto ti u 50 minuti zatvaraš utakmicu..mijenjaš stopere....trebala su biti tri lagana boda....zašto makar u drugom poluvremenu nisi odmah stavio Fruka, Dantasa i malog Talijana....plaćeni su da trče....samo nemoj reći da su umorni...

Ma užas..igrate samo protiv Hajduka I Dinama..da se možete bolje prodati..

Taman kad pomisliš da je Sanchez nešto naučio, Vignato opet ne igra od prve minute...

Zar je takav umor da sedmorica ne mogu igrati? Imam osjećaj da bi ih prvo poluvrijeme uneredili s Frukom,Dantasom,Vignatom,Orečom i DAA pa ih izvadi. Kiks trenera.