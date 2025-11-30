Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON REMIJA

Reakcije navijača Rijeke nakon remija: Treneru, hvala za izbor igrača i izgubljena dva boda!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Reakcije navijača Rijeke nakon remija: Treneru, hvala za izbor igrača i izgubljena dva boda!
4
Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na maksimirskom stadionu odiigran je susret 15. kola HNL-a koji je donio još jedan remi. Navijači Rijeke za lošu predstavu krive trenera koji je napravio puno izmjena u sastavu

U susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka i Lokomotiva su remizirale 1-1 na maksimirskom stadionu. Rijeka je povela na početku susreta, već u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a Lokomotiva je izjednačila u 76. minuti golom Aleksa Stojakovića. 

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Golove s utakmice pogledajte OVDJE

Aktualni prvak Hrvatske sada se nalazi na sedmom mjestu na tablici s 18 bodova dok "lokosi" imaju bod više. Nakon utakmice, navijači Rijeke nisu bili zadovoljni rezultatom. 

  • Očito je utakmica protiv AEK-a uzela maha..šteta..idemo dalje..forza fiume
  • Ne kužim zašto sedam igrača zamijenjeno....odmaraju kao....od čega? Ovaj gospodin Viktor kada god stavi naočale...fijasko...daj više promijeni tu dioptriju..
  • Treneru hvala za izbor igrača i za izgubljena 2 boda!
  • Stvarno su nam loše rezerve,ne razumijem zašto nije igrala prva postava
  • Mislim da bi trener i sljedeću utakmicu trebao malo rotirati momčad baš nam dobro ide
  • Bravo Sanchez. Sad ćemo se puni snage moći suočit s moćnim Ždralovima.
  • Ma užas... amateri ... zajedno sa trenerom. Stavi najjaču ekipu, napravi rezultat i onda se igraj
  • Eto ti u 50 minuti zatvaraš utakmicu..mijenjaš stopere....trebala su biti tri lagana boda....zašto makar u drugom poluvremenu nisi odmah stavio Fruka, Dantasa i malog Talijana....plaćeni su da trče....samo nemoj reći da su umorni...
  • Ma užas..igrate samo protiv Hajduka I Dinama..da se možete bolje prodati..
  • Taman kad pomisliš da je Sanchez nešto naučio, Vignato opet ne igra od prve minute... 
  • Zar je takav umor da sedmorica ne mogu igrati? Imam osjećaj da bi ih prvo poluvrijeme uneredili s Frukom,Dantasom,Vignatom,Orečom i DAA pa ih izvadi. Kiks trenera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju
FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.
SAUDIJCI RADE PUNOM PAROM

FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.

Saudijska Arabija je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine. Planovi su u punom zamahu, a nacrt stadiona od milijardu eura na kojem će se igrati finale je impresivan i odiše luksuzom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025