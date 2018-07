Reakcije Slavena Bilića tijekom penala postale hit na internetu

Pravu dramu u Nižnjem Novgorodu pripremila nam je jučer hrvatska nogometna reprezentacija. Plasirali su se Vatreni u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji, izbacivši Dance na penale, a sve je to kao stručni komentator ITV-a u studiju gledao Slaven Bilić.

Poveli su Danci već u prvoj minuti susreta, ali naši su instantno odgovorili i u četvrtoj minuti postavili rezultat 1-1, koji je ostao takav svih 120 minuta. U dramatičnom raspucavanju, Hrvatska je ipak došla do četvrtfinala, prvi put nakon slavne 1998. godine.

Pravu dramu je u studiju ITV-a proživljavao i Slaven Bilić, a njegove reakcije nakon svakog penala postale su hit na društvenim mrežama.

Osim reakcijama, nasmijao je gledatelje i malom prepirkom s kolegom Martinom O'Neillom. Počeo je Bilić pričati o tome koliki je ovo uspjeh za tako malu zemlju poput Hrvatske, a Irac ga je prekinuo:

- Rekao si to već puno puta.

Ali, nije mu Bilić ostao dužan:

- Da budemo iskreni, veća je od tvoje zemlje. I ima puno bolje nogometaše - odgovorio je Slaven, a O'Neill više nije imao što dodati.

Forget Pavard's goal, Mbappé's run or that Iranian thrown-in... Slaven Bilic mugging off Martin O'Neill is the moment of the #WorldCup. Love Mart's fleeting attempt to think of a comeback 😂 pic.twitter.com/1pQTwO0vDG