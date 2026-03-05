Obavijesti

ADUT PSG-A

Real ga označio kao zamjenu za Modrića, on razočarao 'kraljeve'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Vitinha je u PSG stigao u ljeto 2022. iz Porta, a za PSG je skupio 190 utakmica i zabio 25 golova, uz 24 asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 110 milijuna eura

Otkad su iz kluba otišli Toni Kroos i Luka Modrić, Real Madrid ima problem s prijenosom lopte u posljednju trećinu. Profilno gledajući, Vitinha (26) je po mnogima savršen izbor za riješiti taj problem, ali veznjak PSG-a demantirao je mogućnost prelaska na Santiago Bernabeuu. 

Pitali su Vitinhu o interesu Reala, a Portugalac je u odgovoru bio nedvosmislen. 

- Bilo bi glupo otići! Ne mislim da je to najbolje za mene. Ovdje u PSG-u osjećam se jako dobro - rekao je za Canal 11 i dodao:

- Osjećam da me ljudi cijene i da sam tu naklonost zaslužio. Volim biti ovdje, kao i moja obitelj. Imamo fantastičnu momčad i nevjerojatnog trenera. 

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Paris St Germain v AS Monaco
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Real je u aktivnoj potrazi za Modrićevim nasljednikom, a osim Vitinhe se spominjao i Rodri, kao i mlađi igrači Adam Wharton i Kees Smit. 

Vitinha je odbacio i mogućnost odlaska u Saudijsku Arabiju. 

- Nemojmo biti naivni. Više sam posvećen stabilnoj karijeri. Već jako dobro zarađujem ovdje u Europi, u velikom klubu. Udvostručavanje ili utrostručenje te plaće ne bi me učinilo sretnijim. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - AS Monaco v Paris St Germain
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Portugalac posljednjih godina igra fantastično, a pitali su ga smatra li se najboljim veznjakom na svijetu. 

- Ne volim reći da sam najbolji. Zvuči arogantno, jer je to uvijek samo mišljenje. Ali znam da sam dio te skupine - zaključio je. 

Vitinha je u PSG stigao u ljeto 2022. iz Porta, a za PSG je skupio 190 utakmica i zabio 25 golova, uz 24 asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 110 milijuna eura. 

