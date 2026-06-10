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POTPISUJE NOVI UGOVOR

Real ga prati, Bayern odustao, ali Gvardiol je sve bliže ostanku

Piše Domagoj Vugrinović,
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Real ga prati, Bayern odustao, ali Gvardiol je sve bliže ostanku
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

U Münchenu Gvardiola iznimno cijene, no smatraju da je njegova cijena previsoka, a trenutačno nemaju ni izraženu potrebu za pojačanjem na toj poziciji

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Joško Gvardiol posljednjih je tjedana postao jedna od zanimljivijih priča ljetnog prijelaznog roka, ali sve više informacija upućuje na to da veliki transfer ipak neće uslijediti. Hrvatski reprezentativac trebao bi ostati u Manchester Cityju i potpisati novi dugogodišnji ugovor s engleskim klubom.

Gvardiol trenutačno ima ugovor do ljeta 2028. godine, no City mu je već pripremio novu ponudu. Na Etihadu ga vide kao jednog od temelja momčadi za budućnost i žele ga dugoročno vezati uz klub. Prema informacijama Sama Leeja, novinara The Athletica i jednog od najpouzdanijih izvora kada je riječ o Manchester Cityju, posljednje naznake govore da će Gvardiol prihvatiti ponudu i ostati u Engleskoj.

Hrvatski branič razmatrao je opcije jer su ga pratili najveći europski klubovi. Florian Plettenberg ranije je tvrdio da Gvardiol bira između ostanka u Manchester Cityju i mogućeg odlaska u Real Madrid. Kraljevski klub već dulje vrijeme prati hrvatskog reprezentativca i vidi ga kao modernog lijevonogog braniča koji može igrati na više pozicija te se uklopiti u dugoročnu obnovu obrane.

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Interes je pokazivao i Bayern iz Münchena, koji ga dobro poznaje iz razdoblja u Bundesligi, ali bavarski klub više ne sudjeluje ozbiljno u utrci. U Münchenu Gvardiola iznimno cijene, no smatraju da je njegova cijena previsoka, a trenutačno nemaju ni izraženu potrebu za pojačanjem na toj poziciji.

Ključan detalj u cijeloj priči jest Gvardiolov status u Manchesteru. Dobro se snašao u gradu i klubu, a kod Pepa Guardiole postao je jedan od najvažnijih igrača, a to se neće promijeniti niti nakon odlaska Španjolca. Gvardiol može igrati kao stoper i lijevi bek, a u Cityjevu sustavu ima veliku ulogu i u izgradnji napada.

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