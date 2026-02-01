Real iz penala u 100. minuti do pobjede, ozljeda Bellinghama

Teškom mukom i jedanaestercem u 100. minuti nogometaši madridskog Reala su ostvarili domaću pobjedu u 22. kolu španjolske La Lige, svladali su Rayo Vallecano s 2-1. Real je opet jedan bod iza vodeće Barcelone na ljestvici.

Vrlo brzo je Real poveo, u 15. minuti je Vinicius Junior vrlo lijepo, okružen trojicom suparničkih igrača, naciljao suprotni gornji kut za 1-0. Mogao je Real do poluvremena povećati vodstvo, ali je propustio nekoliko dobrih situacija.

U 49. minuti su gosti izjednačili nakon što se De Frutos ubacio ispred neodlučnog Tchouamenija i pogodio za 1-1, dok je Ratiu u 64. propustio situaciju jedan na jedan s domaćim golmanom Courtoisom koji je spriječio preokret gostiju. Samo četiri minute kasnije Mbappe je pogodio gredu.

U 81. minuti su gosti ostali s igračem manje nakon vrlo opasnog starta Cissa i do kraja su uslijedili žestoki napadi Reala koji je tražio pobjedu. Držali su gosti do 100. minute 1-1 kada je dosuđen jedanaesterac nakon prekršaja na Brahimu Diazu, a siguran je s bijele točke bio Mbappe za slavlje Reala 2-1. Loša vijest za Real je ozljeda engleskog veznog igrača Bellinghama.

Zadnji ogled na rasporedu je u ponedjeljak, a za bodove će se boriti Mallorca - Sevilla.

La Liga, 22. kolo:

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1 (Vinicius Junior 15, Mbappe 90+10-11m / De Frutos 49)

Betis - Valencia (16.15 sati)

Getafe - Celta (18.30 sati)

Athletic Bilbao - Real Sociedad (21 sati)

Subota:

Oviedo - Girona 1-0 (Chaira 74)

Osasuna - Villarreal 2-2 (Munoz 20, Budimir 45+2 / Moreno 17-11m, 70)

Levante - Atletico Madrid 0-0

Elche - Barcelona 1-3 (Rodriguez 29 / Lamine Yamal 6, Torres 40, Rashford 72)

Petak:

Espanyol - Alaves 1-2 (Fernandez Jean 15 / Blanco 27, Boye 71)