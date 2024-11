Real je najvrjedniji klub na svijetu! Posrnuli div prati ih u stopu, a Englezi dominiraju

Nogomet je odavno postao veliki biznis, što je svima jasno. Najveći klubovi već desetljećima troše desetke milijuna eura na transfere, a posljednjih godina transferi manji od 30 milijuna eura u ligama petice smatraju se pravom bagatelom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

S velikim priljevom novca od sponzora, navijača, utakmica i natjecanja, klubovi su počeli ulagati u infrastrukturu, ali i u cijeli ambijent na stadionima. Sve to povećalo je njihovu vrijednost, a uzimajući u obzir momčad, infrastrukturu i brend, Real Madrid se nalazi na vrhu. "Kraljevski klub" procijenjen je na vrijednost od 6,6 milijardi dolara. Stadion Reala, Santiago Bernabeu, nakon obnove postao je prava gradska atrakcija. Dolazak Kyliana Mbappéa (25) dodatno je poboljšao situaciju, a njegovi dresovi prodaju se nevjerojatnom brzinom.

Real je također proširio klupski muzej, koji sada zauzima 4200 kvadratnih metara i četiri kata. U Madridu, gradu muzeja, Real se nada da će njihov obnovljeni muzej privući više posjetitelja čak i od Pradoa, jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu. Realov muzej je 2019. godine posjetilo 1,3 milijuna ljudi.

Na drugom mjestu najvrjednijih klubova nalazi se Manchester United, procijenjen na 100 milijuna dolara manje od Reala. Posrnuli div već se godinama bori za povratak nekadašnjeg sjaja, no rezultati izostaju. Klub se nije oporavio od odlaska Sir Alex Fergusona (82), ali i dalje ostvaruje iznimnu zaradu zahvaljujući ogromnoj globalnoj bazi navijača.

Nešto od toga novca trebali bi uložiti i u stadion Old Trafford. Nažalost, posljednjih godina, on nije na razini engleske infrastrukture i zaista je postao star (Old). Video kako krov ondje prokišnjava obišao je svijet, a to sigurno nije dobra slika koja se koju u svijet želi poslati drugi najvrjedniji klub svijeta.

Treće mjesto zauzima katalonski div Barcelona. Za razliku od Uniteda, oni ostvaruju rezultate, premda su daleko od razine koju su dosezali pod vodstvom Pepa Guardiole (53) kada su dominirali Europom. Unatoč financijskim poteškoćama, Barcelona i dalje ima vjernu navijačku bazu.

Klub se, međutim, suočava s ozbiljnim problemima. Najnoviji slučaj uključuje potencijalnu tužbu bivšeg igrača Sergija Agüera (36), kojemu klub duguje tri milijuna eura nakon što se umirovio 2021. godine zbog srčanih problema. Financijske nepravilnosti u klubu dodatno ilustrira činjenica da je za vrijeme bivšeg predsjednika Josepa Marije Bartomeua (61) klub trošio novac na botove koji su ga hvalili, dok su istovremeno vrijeđali klupske legende poput Lea Messija (37), Gerarda Piquéa (37), Guardiole, Carlesa Puyola (46) i Xavija (44).

Prva tri kluba na ljestvici prate uglavnom engleski klubovi. Liverpool se nalazi na četvrtom mjestu, Manchester City na petom, a među engleskim klubovima ugurali su se jedino Bayern na šestom i PSG na sedmom mjestu. Osmi je Tottenham, deveti Chelsea, a deseti Arsenal.

Infografika: Najvrjedniji nogometni klubovi u 2024. godini | Foto: Marko Picek/PIXSELL