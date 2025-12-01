Real kmeči nakon kiksa: Liga je korumpirana. Imamo četiri boda manje zbog Negreirinih sinova

Nakon još jednog posrtaja u domaćem prvenstvu, u taboru "kraljevskog kluba" ponovno je uzavrela atmosfera. Real Madrid je na teškom gostovanju kod Girone odigrao samo 1-1, čime je prepustio vrh ljestvice Barceloni, no priča dana u španjolskim medijima nije samo blijeda igra momčadi Xabija Alonsa, već žestoka ofenziva klupske televizije na suce. Iz Madrida stižu teške optužbe o sustavnoj nepravdi, a u eter su pustili sintagmu koja će zasigurno podići dosta prašine.

Utakmica na stadionu Montilivi bila je puna tenzija, a kulminirala je u završnici kada su gosti tražili penal nad Rodrygom. Sudac Ricardo de Burgos Bengoetxea ostao je nijem, a VAR soba se nije oglasila. To je bio okidač za lavinu nezadovoljstva koja se prelila iz svlačionice u televizijski studio Real Madrid TV-a.

Bijes zbog nedosuđenog penala

Real Madrid je u Kataloniju stigao pod imperativom pobjede nakon što je Barcelona dan ranije svladala Alaves. Međutim Girona se pokazala kao tvrd orah. Domaćini su poveli golom Ounahija pred kraj prvog dijela, da bi Kylian Mbappe izjednačio iz penala u 67. minuti. No trenutak koji je obilježio susret dogodio se u 80. minuti.

Rodrygo je pao u šesnaestercu nakon duela s braničem Girone. Kontakt je postojao, ali zviždaljka se nije čula. Igrači Reala okružili su suca, no odluka je ostala nepromijenjena. Odmah nakon posljednjeg zvižduka, službeni kanal Real Madrida krenuo je u žestoki protunapad, ne štedeći nikoga, a posebno ne glavnog suca.

Video sporne situacije pogledajte OVDJE.

- De Burgos je počinio grube pogreške protiv Madrida bez ikakvog opravdanja. On je pojedinac koji je među onima koji su nas najviše oštetili - grmjeli su voditelji na RMTV-u i nastavili s još težim optužbama:

- Liga je korumpirana. Real Madrid ima četiri boda manje zbog Negreirinih sinova. De Burgos je jedan od sudaca s najružnijim dosjeom protiv Madrida. Postoji nepravilnost jer VAR ne zove suca. Dogodilo se u Vallecasu, dogodilo se sada u Gironi.

Tko su "Negreirini sinovi"?

Izraz "Negreirini sinovi" koji koristi Realova televizija direktna je aluzija na korupcijski skandal koji trese španjolski nogomet, poznat kao "slučaj Negreira". Istraga se bavi isplatama koje je Barcelona godinama vršila tvrtkama povezanim s Joséom Maríom Enríquezom Negreirom, bivšim potpredsjednikom Tehničkog odbora sudaca.

Međutim spominjanje "sinova" odnosi se na Javiera Enríqueza Romera, Negreirina sina, koji je također pod istragom. On je priznao da je izrađivao izvještaje o suđenju za Barcelonu, ali je njegova uloga kontroverzna jer je navodno nudio svoje usluge i drugim klubovima te imao blizak odnos s mnogim aktivnim sucima koje je "mentorski" pratio na utakmice. U Madridu su uvjereni da je utjecaj te klike i dalje prisutan te da suci podsvjesno ili svjesno donose odluke na štetu bijelih.

- Neovisno o tome što Madrid ne igra dobro, stvarnost je da suci podmeću nogu Madridu, oni koji moraju donositi odluke nestaju, a njihov predsjednik ih opravdava. A tko je potpredsjednik Saveza? Javier Tebas - poručili su s klupske televizije, direktno prozivajući i čelnika La Lige koji je ranije izjavio da Real "plače i izmišlja zavjere".

Foto: Albert Gea

Xabi Alonso pod pritiskom

Dok se uprava i mediji bave sucima, trener Xabi Alonso ima pune ruke posla s momčadi koja ne izgleda uvjerljivo. Ovo je bio treći uzastopni remi Reala u prvenstvu, nakon "kikseva" protiv Rayo Vallecana i Elchea. Prednost koju su imali nad Barcelonom istopila se, a sada gledaju u leđa najvećem rivalu. Alonso je nakon utakmice pokušao smiriti loptu, iako je i on bio svjestan propuštenih prilika.

- Svidjela mi se reakcija momčadi, iako to nije bilo dovoljno za pobjedu. U drugom poluvremenu smo se popravili i mogli smo pobijediti nakon preokreta. Nismo uspjeli realizirati šanse koje smo stvorili - rekao je Alonso novinarima.

Španjolski stručnjak, čija se budućnost na klupi "kraljevskog kluba" sve češće propitkuje zbog promjenjive forme, istaknuo je važnost zajedništva.

- Tu smo, sve je vrlo izjednačeno, sezona je duga i moramo nastaviti. Moramo nastaviti s ovim zajedništvom koje imamo, biti dovoljno samokritični i željeti pobjeđivati u gostima - dodao je.

'Vrlo mekan kontakt'

S druge strane, trener Girone Michel nije vidio ništa sporno u situaciji oko Rodryga koja je toliko razbjesnila Madriđane.

- Bio je to vrlo mekan kontakt. U nogometu ponekad kontakt u kaznenom prostoru nije dovoljno ozbiljan za penal, i ovo je bio jedan od tih slučajeva - izjavio je Michel.

Ovaj remi dodatno je zakomplicirao situaciju na vrhu La Lige. Barcelona je sada vodeća s bodom više od Reala. Villarreal puše za vratom s trećeg mjesta, dok se Atletico Madrid također približio.

No, čini se da će se bitka za naslov voditi jednako žestoko izvan terena kao i na njemu. Predsjednik Barcelone Joan Laporta nedavno je optužio Real Madrid da "ciničnim komentarima" vrši pritisak na suce putem svoje televizije, dok Florentino Perez inzistira da je "slučaj Negreira" najveća sramota španjolskog nogometa koja je trajno narušila integritet natjecanja.

Sudeći po retorici nakon remija u Gironi, primirje nije na vidiku. Real Madrid priprema novi izvještaj za Fifu o sudačkim pogreškama, uvjeren da im je naslov prvaka ugrožen ne zbog loše igre, već zbog "nevidljivih sila" koje vuku konce iz sjene.