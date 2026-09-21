Real koristi sva oružja za borbu protiv sudaca: Povraća nam se. La Liga je prosula g**na na nas

Real Madrid nakon poraza u madridskom derbiju nije se zaustavio na kritikama suđenja. Nakon utakmice s Atleticom, koju je domaćin dobio 2-1, iz kluba su uslijedile reakcije na nekoliko odluka suca Miguela Ángela Ortiza Ariasa, a posebno se istaknula službena klupska televizija Real Madrid TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol | Video: 24sata/reuters

Derbi je obilježio niz spornih situacija. Realu je zasmetalo što Cuti Romero nije isključen nakon starta na Judeu Bellinghamu, kao ni Kang-In Lee nakon prekršaja nad Federicom Valverdeom. S druge strane, Ortiz Arias pokazao je crveni karton Realovu braniču Huijsenu nakon intervencije VAR-a, a Atletico je iz kaznenog udarca stigao do vodstva.

Atleti got a penalty + red card for Huijsen’s foul… but THIS isn’t a red? 🙄🙄



Make it make sense. 🤦‍♂️#RMA #ATMRMA pic.twitter.com/nVsDNW8NhI — The Final Whistle (@Rufus_45) September 20, 2026

José Mourinho nakon utakmice također je govorio gotovo isključivo o suđenju. Trener Reala pokazivao je fotografije spornih situacija i ustvrdio da su njegovi protivnici trebali dobiti dva crvena kartona. Posebno je problematizirao činjenicu da je Real posljednjih 40-ak minuta igrao s desetoricom.

🚨 José Mourinho shows the two episodes where he wanted red cards for Atlético players: “Those were CLEAR RED CARDS”.



“This is the history of this game”. pic.twitter.com/K2HUjB12Hx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2026

Najizraženija reakcija stigla je, međutim, s Real Madrid TV-a. Klupski kanal nakon derbija odlučio je izostaviti uobičajenu analizu utakmice te je umjesto toga naglasak stavio na sudačke odluke. U programu su se pojavile vrlo oštre kritike suđenja i načina na koji se, prema viđenju kluba, tretira Real Madrid.

- Danas nema naše standardne analize utakmice. Nakon ovoga što smo vidjeli, nema smisla održavati ikakvu nogometnu raspravu. Sve ono što se dogodilo tjera nas na povraćanje. Nije ih briga za to što se posvuda po La Ligi njezinog šefa Javiera Tebasa cijede govna. Za Real se primjenjuju drugačiji standardi. Ne daju nam da se natječemo. To je plan La Lige i Nogometnog saveza Španjolske. Nedostaje još samo da La Liga dozvoli Realovim suparnicima da igraju s pištoljima.

Foto: Ana Beltran

Real Madrid TV nije obična sportska televizija neovisna o klubu. Riječ je o službenom medijskom kanalu Real Madrida preko kojeg klub objavljuje sadržaj vezan uz momčad, utakmice, igrače i aktivnosti institucije. Posljednjih godina kanal je postao prepoznatljiv i po prilozima u kojima se analiziraju sudačke odluke na štetu ili u korist Real Madrida.

Foto: Ana Beltran

Upravo suci i širi odnos prema španjolskom nogometnom sustavu među najčešćim su temama takvih emisija. Real Madrid već dulje vrijeme javno kritizira pojedine sudačke odluke, vodstvo La Lige i čelništvo Španjolskog nogometnog saveza, a RMTV pritom služi kao jedan od glavnih kanala za plasiranje klupskog pogleda na te teme.

Takav pristup nije ograničen samo na madridski derbi. Real Madrid TV ranije je objavljivao videosnimke i analize sudačkih odluka uoči utakmica, kao i priloge nakon susreta u kojima se izdvajaju situacije za koje klub smatra da su utjecale na rezultat.