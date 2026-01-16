Real Madrid deklasirao Barcu!

Real Madrid je pobijedio Barcu 80-61 u 22. kolu košarkaške Eurolige! Mario Hezonja ponovno je odigrao vrlo dobru utakmicu.

Hrvat je u 22 minute igre ubacio 12 poena, uz tri skoka i samo je Garuba sa 16 poena zabio više u redovima Reala. Kod Barce je najbolji bio Brizuela s 13 poena, dok je Laprovittola ubacio 12.

Već na poluvremenu je Real imao 12 poena prednosti, ali nastavio je u istom ritmu i u drugoj dionici te na koncu pobijedio u sve četiri četvrtine. Zanimljivo, ovo je 10. pobjeda Reala protiv Barce u posljednjih 11 utakmica!

Bijeli iz Madrida trenutačno su peta momčad Eurolige s omjerom 14-8, isto koliko pobjeda i poraza ima i šesta Barca.