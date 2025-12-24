Obavijesti

MANEX REZOLA

Real Madrid doveo igrača iz četvrte lige. Evo koliku odštetu mora platiti za 19-godišnjaka...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot X / Madrid Zone

Talentirani veznjak španjolskog četvrtoligaša Logronesa 19-godišnji Manex Rezola karijeru će nastaviti u Real Madridu, objavili su španjolski mediji.   

Real će Logronesu isplatiti 150 tisuća eura odštete za Rezolu. Za mladog nogometaša bili su zainteresirani i Athletic Bilbao te jedan klub iz Saudijske Arabije.

Rezola, koji je ove sezone u 15 nastupa postigao dva pogotka, u siječnju će se priključiti trećoj momčadi "kraljevskog kluba" (Real Madrid C), koja se također natječe u četvrtoj španjolskoj ligi. U Realu vjeruju da bi Rezola kroz nekoliko mjeseci mogao napredovati u drugu ekipu, u Real Madrid Castilla. 

Zadnjih godina postala je rijetkost da igrači Reala C ili Reala Castille uspiju izboriti ulazak u prvu momčad. Posljednji kojima je to uspjelo bili su Gonzalez Garcia i Raul Asencio, dok je talentirani veznjak Nico Paz prodan Comu s opcijom da ga Real može otkupiti od talijanskog prvoligaša. 

