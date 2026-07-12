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Real Madrid je ispisao povijest SP-a! Bellingham srušio rekord star čak 72 godine. Evo koji...

Piše Issa Kralj,
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Real Madrid je ispisao povijest SP-a! Bellingham srušio rekord star čak 72 godine. Evo koji...
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Foto: Paul Childs
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Bellingham je u utakmici protiv Norveške došao do svog šestog pogotka na turniru, a više od njega ima samo suigrač Kylian Mbappé koji je zabio osam golova

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Engleska je na pogon Judea Bellinghama s dva pogotka došla do plasmana u polufinale nakon što je u Miamiju nakon produžetaka pala Norveška (2-1). Utakmica će sigurno ostati u sjećanju engleskog veznjaka, a između ostalog ispisao je povijest engleske reprezentacije, ali i klupsku. 

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Nogometaši madridskog Reala na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu postigli su već 19 golova, čime je Real Madrid postao klub čiji su igrači zabili najviše golova na jednom Mundijalu. Dosadašnji rekord od 18 pogodaka dijelili su mađarski Honvéd iz 1954., Bayern München u Brazilu 2014. i aktualni prvak Europe PSG u Katru 2022. 

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Foto: Paul Childs

Bellingham je u utakmici protiv Norveške došao do svog šestog pogotka na turniru, a više od njega ima samo suigrač Kylian Mbappé koji je zabio osam golova. Vinicius Junior oprostio se s Brazilom od SP-a, ali je natjecanje završio s četiri gola u protivničkoj mreži. Arda Güler je u dresu turske reprezentacije zabio jedan gol u grupnoj fazi.

Rekord Honvéda iz 1954. ponajviše je bio djelo legendarnog Sándora Kocsisa koji je prvenstvo završio kao najbolji strijelac turnira sa 11 golova.

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