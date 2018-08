Real Madrid je jednom fotkom otkrio sudbinu Luke Modrića?

Priče oko odlaska Luke Modrića iz Real Madrida posljednjih dana sve su glasnije. Kao glavni kandidat za Lukino dovođenje se spominje Inter, ali tu su i ostali nogometni velikani koji bi zasigurno željeli imati omalenog veznjaka u svojim redovima.

No, prema tvrdnjama predsjednika, trenera te suigrača našeg Luke Modrića, on je potpuno sretan u Realu i ne pomišlja na napuštanje 'kraljeva'.

A na službenim stranicama madridskog kluba objavljena je slika Modrića u novoj, trećoj, garnituri dresova Reala za sljedeću sezonu, čime su bez puno objašnjenja i bez mogućih implikacija poručili upravi Intera da Modrić - ne ide nikuda!

🆕⚽💙 NEW THIRD KIT 18/19. Exclusive at adidas & Real Madrid Official Stores.

👉 https://t.co/TywJ1UhOLE#NEVERENOUGH | #RMShop | #HereToCreate | @adidasfootball pic.twitter.com/QG3ENrlKl4