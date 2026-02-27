Obavijesti

Sport

Komentari 6
PRVI DOJMOVI

Real Madrid je najveća pegula Lige prvaka, Barcelona i Arsenal su pobjednici ždrijeba u Nyonu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS

Chelsea, kao i Real, ne može biti zadovoljan ždrijebom. "Plavci" su završili šesti u ligaškom dijelu, a već u osmini finala čeka ih PSG. Ako prođu, vjerojatno ih čeka Liverpool

Admiral

Ždrijeb osmine finala Lige prvaka izazvao je podijeljene reakcije. Dok neki s nestrpljenjem iščekuju utakmice, drugi ističu neravnopravnost u snazi ždrijeba s jedne i druge strane. 

Primjerice, na jednoj strani ždrijeba su PSG, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern i Liverpool, a na drugoj strani od najvećih favorita samo Barcelona i Arsenal... Slično se dogodilo i prošle sezone kada se također Kataloncima otvorio ždrijeb, ali ih je iznenađujuće izbacio Inter u polufinalu. 

Pomalo nevjerojatno zvuči da se ponovno u Ligi prvaka sastaju Real Madrid i Manchester City, već šesti put u zadnjih sedam sezona. Generalno gledajući, "kraljevski klub" u zadnjih 10 godina praktički svake sezone ima "paklen" ždrijeb. Definitivno "kraljevi" nisu miljenici kuglica...

Najveći pobjednici ždrijeba svakako su Barcelona i Arsenal, kojima se otvorio put do polufinala. Katalonci su veliki favoriti protiv Newcastlea u osmini finala, a nakon toga će igrati protiv Atletica ili Tottenhama u četvrtfinalu. Tek u polufinalu bi ih ždrijeb spojio s jednim od top 10 favorita natjecanja. 

UEFA Champions League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final
Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS

Chelsea, kao i Real, ne može biti zadovoljan ždrijebom. "Plavci" su završili šesti u ligaškom dijelu, a već u osmini finala čeka ih PSG. Ako prođu, vjerojatno ih čeka Liverpool. Real ili City idu na (vjerojatno) Bayern u četvrtfinalu. 

S druge strane, "topnici" će, ako prođu Bayer Leverkusen u osmini finala, u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika duela Bodo/Glimt i Sporting. Bit će zadovoljni u sjevernom Londonu ovakvim plesom kuglica. 

U svakom slučaju, kao i prošle sezone, postoji velika razlika između gornjeg i donjeg dijela ždrijeba, a neki parovi osmine finala su spektakularni! 

