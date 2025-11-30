Momčad Xabija Alonsa remizirala je u gostima protiv Girone. Mbappé je dva puta zabio gol, ali jedan mu je bio poništen zbog igranja rukom. Sada je na ljestvici vodeća Barcelona koja ima 34 bodova
PROTIV GIRONE
Real Madrid nakon remija ostao na bod zaostatka za Barcelonom
Girona i Real Madrid remizirali su 1-1 u 14. kolu španjolske Primere, pa "kraljevski klub" nije uspio preuzeti vrh od Barcelone.
Madridska momčad mogla je povesti u 40. minuti, kada je Kylian Mbappe poslao loptu u protivničku mrežu, međutim, francuskom napadaču gol je poništen zbog igranja rukom. Situaciju možete pogledati OVDJE.
Girona je povela u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zabio je Azedin Unai. Real Madrid je potom došao do boda, nakon što je Mbappe zabio iz jedanaesterca u 67. minuti.
Real Madrid je na drugom mjestu tablice Primere s 33 boda, bod iza vodeće Barcelone. Girona je u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 12 bodova.
