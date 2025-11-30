Obavijesti

PROTIV GIRONE

Real Madrid nakon remija ostao na bod zaostatka za Barcelonom

Foto: Albert Gea

Momčad Xabija Alonsa remizirala je u gostima protiv Girone. Mbappé je dva puta zabio gol, ali jedan mu je bio poništen zbog igranja rukom. Sada je na ljestvici vodeća Barcelona koja ima 34 bodova

Girona i Real Madrid remizirali su 1-1 u 14. kolu španjolske Primere, pa "kraljevski klub" nije uspio preuzeti vrh od Barcelone.

Madridska momčad mogla je povesti u 40. minuti, kada je Kylian Mbappe poslao loptu u protivničku mrežu, međutim, francuskom napadaču gol je poništen zbog igranja rukom. Situaciju možete pogledati OVDJE

 Girona je povela u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zabio je Azedin Unai. Real Madrid je potom došao do boda, nakon što je Mbappe zabio iz jedanaesterca u 67. minuti.

LaLiga - Girona v Real Madrid
Foto: Albert Gea

Real Madrid je na drugom mjestu tablice Primere s 33 boda, bod iza vodeće Barcelone. Girona je u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 12 bodova.

