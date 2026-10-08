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Real Madrid za 24sata o posjetu Luke Modrića: 'Nije se vidio s igračima, imao je drugi razlog'

Piše Miho Dobrašin,
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Real Madrid za 24sata o posjetu Luke Modrića: 'Nije se vidio s igračima, imao je drugi razlog'
Foto: El Chiringuito TV
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Modrić uhvaćen u Madridu, ali nije posjetio bivše suigrače! Španjolci su ga uhvatili s kapuljačom u Madridu, ali izvor iz Reala tvrdi da nije došao u trening-kamp

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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u srijedu je boravio u Madridu kako bi posjetio svoju 13-godišnju kćer koja igra za pomladak Real Madrida, ali se nije susreo s bivšim suigračima, rekao je u četvrtak dužnosnik Real Madrida.

Kamera sportskog španjolskog programa El Chiringuito TV snimila je 41-godišnjeg nogometaša u automobilu, glave prekrivene kapuljačom, ustvrdivši da je na sjeveru Madrida posjetio igrače Real Madrida na treningu.

"To nije istina", rekao je klupski dužnosnik za 24sata.  "Modrić je vjerojatno bio u Madridu u posjeti kćeri, ali nije bio u (kampu) Valdebebas", dodao je.

Modrić je u utorak navečer igrao u Splitu za Hrvatsku u porazu 1-2 od Španjolske. Poslije se podno stadiona Poljud zadržao u razgovoru sa španjolskim novinarima koji su ga upitali je li izgledan njegov povratak u Real Madrid jednog dana.

"Real Madrid je moj dom, tamo sam proveo 13 godina. Već sam rekao da bih volio biti koristan i pomoći koliko god mogu, ali moram se pripremiti i vidjeti koja bi to uloga bila, želi li klub to i tako dalje. Usredotočen sam na nogomet, ali Real Madrid je moj dom. To bi bio san, bez forsiranja bilo čega", odgovorio je.

Modrić, s 28 osvojenih pehara najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, otišao je iz kluba u ljeto 2025. po isteku ugovora. Od tada igra za Milan.

Njegova 13-godišnja kćer Ema igrala je u podmlatku Milana nakon što se obitelj preselila u taj talijanski grad, ali je ljetos prešla u pomladak Real Madrida.

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Španjolski novinari su u Sevilli, gdje je Hrvatska poražena s 1-4 prije deset dana, pitali Modrića što očekuje od nje, hoće li biti uspješnija od njega, na što je uz osmijeh odgovorio kratko: "Da bar bude".

Luka Modrić se u srijedu mogao kratko zadržati u posjetu Madridu, u čijem je sjevernom predgrađu, nedaleko kampa Valdebebas, još ranije kupio kuću.

Milan, naime ,u nedjelju gostuje kod Sassuola, a ovaj mjesec očekuju ga još četiri utakmice uključujući i gradski derbi s Interom 31. listopada.

"Ovo je jedan od najprometnijih mjeseci u sezoni", naveo je Milan na svojoj internetskoj stranici. Nakon pet odigranih kola ima tri pobjede i dva remija.

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