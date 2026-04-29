Real Madrid za njega nudi 50 mil. eura, majka mu je Hrvatica

Njemački reprezentativni veznjak Angelo Stiller (25) velika je želja Reala za ljeto. Bild piše da je ‘kraljevski klub’ spreman dati i 50 milijuna eura za igrača koji je ove sezone za Stuttgart sakupio dva gola i 10 asistencija u 48 utakmica.

Navodno ga je Realu preporučio Toni Kroos, legenda madridskog kluba. Kroos ga vidi kao svog prirodnog nasljednika. Stillerova je majka Hrvatica.

Osim Reala, za nogometaša su zainteresirani u Juventus, Chelsea, Manchester United, piše Bild.

Stiller je rođen u Münchenu. Za njemačku reprezentaciju sakupio je sedam nastupa. Dok još nije igrao za "elf", postojala je opcija da zaigra za Hrvatsku. U jednom intervjuu za Večernji list za tu se opciju posebno zalagao Ivan Klasnić, nekoć hrvatski reprezentativni napadač, rođen u Hamburgu.