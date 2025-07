Real Madrid želi 'Zlatnu loptu'. Evo koliko bi ga mogao platiti

Nakon odlaska Tonija Kroosa, Real Madrid razmatra mogućnost dovođenja iskusnog veznog igrača koji bi mogao preuzeti organizaciju igre. Među imenima koja se spominju nalazi se Rodrigo Hernández, 29-godišnji veznjak Manchester Cityja. Rodri ima ugovor s engleskim klubom do 2027. godine, a iako City želi produžiti suradnju do 2030., novi ugovor još nije potpisao. Zbog toga u Madridu postoji određeni interes iako je poznato da Pep Guardiola smatra Rodrija ključnim igračem svoje momčadi.

Španjolski veznjak se krajem prošle sezone vratio na teren nakon ozljede koljena, zbog koje je izbivao veći dio sezone. Real Madrid pažljivo prati njegov oporavak i nastupe, s mogućnošću da razmotri transfer tek sljedeće ljeto, ako Rodri ne produži ugovor. U emisiji El Larguero novinar Antón Meana je izjavio:

- Jedini koji trenutno odgovara je Rodri, ali to sada nije izvediva operacija. Jer City ga ne prodaje i treba ga vidjeti kako igra nakon ozljede. To je operacija koju Madrid ima na umu i ne isključuju da je pokušaju realizirati ovog ljeta ili sljedećeg. Trenutačno je odgovor da se ne dovodi ‘petica’ osim ako Rodri ne postane dostupan. Igrat će se s onim što imaju, bez dovođenja veznjaka kojeg je želio Xabi Alonso. Smatraju da nema ‘petice’ koja odgovara. Da bi postao dostupan, to znači 100 milijuna i da mu City dopusti odlazak.

U ovom trenutku, transfer vlasnika Zlatne lopte za 2024. nije izvjestan, ali ostaje jedna od opcija koju Real Madrid razmatra u kontekstu dugoročnog planiranja veznog reda.