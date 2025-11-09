Obavijesti

NA VALLECASU

Real odigrao 'nulu' protiv Raya

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrtu utakmicu zaredom nije pobijedio na stadionu Raya

Rayo Vallecano i Real Madrid odigrali su neriješeno bez golova u malom gradskom derbiju, a unatoč kiksu "kraljevski klub" ima pet bodova prednosti nad najbližim progoniteljem Villarrealom nakon nepotpunog 12. kola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Imali su gosti nekoliko izglednih prilika za gol, ali sjajan je na domaćim vratima bio Argentinac Batalla. Treba reći i kako je veliku šansu za Rayo propustio sredinom drugog poluvremena. 

LaLiga - Rayo Vallecano v Real Madrid
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrtu utakmicu zaredom nije pobijedio na stadionu Raya. Posljednji put na Vallecasu je Real pobijedio 2022. 

LaLiga - Rayo Vallecano v Real Madrid
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Ostali su "kraljevi" na vrhu poretka s 31 bodom, dok je Rayo 12. sa 15 bodova. 

