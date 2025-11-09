Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrtu utakmicu zaredom nije pobijedio na stadionu Raya
Real odigrao 'nulu' protiv Raya
Rayo Vallecano i Real Madrid odigrali su neriješeno bez golova u malom gradskom derbiju, a unatoč kiksu "kraljevski klub" ima pet bodova prednosti nad najbližim progoniteljem Villarrealom nakon nepotpunog 12. kola.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Imali su gosti nekoliko izglednih prilika za gol, ali sjajan je na domaćim vratima bio Argentinac Batalla. Treba reći i kako je veliku šansu za Rayo propustio sredinom drugog poluvremena.
Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrtu utakmicu zaredom nije pobijedio na stadionu Raya. Posljednji put na Vallecasu je Real pobijedio 2022.
Ostali su "kraljevi" na vrhu poretka s 31 bodom, dok je Rayo 12. sa 15 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+