Real odustao od Marca Guéhija, ali dogovorio dolazak stopera Bayerna? Evo o čemu se radi

Real Madrid trenutačno je u vrlo ugodnoj poziciji - u prvenstvu je vodeći s pet bodova više od Barcelone, a u Ligi prvaka ima devet bodova nakon četiri kola. Ipak, već planiraju momčad za iduću sezonu, a prvo pojačanje mogao bi biti Dayot Upamecano, prenosi Santi Aouna.

Iako je Liverpoolov Ibrahima Konate dugo slovio za sljedeću transfer metu, izbor je zasad pao na Upamecana. Štoviše, klub i igrač već su postili usmeni dogovor, piše isti izvor.

Stoper Bayerna značajno je podigao svoju formu i ove sezone igra odlično, a Bayern je u nizu od 16 pobjeda u svim natjecanjima.

Što se tiče Konatea, za njega je Real i dalje zainteresiran, ali on više nije prioritet kluba. Vrijeme će pokazati kako će se rasplesti njegova situacija u Liverpoolu, hoće li produljiti ugovor ili ne. Treći stoper koji je bio na radaru Reala jest Marca Guehi iz Crystal Palacea.

Ipak, čini se da od njegovog dolaska u Real neće biti ništa jer Englez ima previsoke financijske zahtjeve, piše Goal. Navodno je Guehi tražio najvišu plaću od svih braniča u klubu, što mu Real nije spreman dati, piše As.

Ugovor Guehija u Crystal Palaceu istječe idućeg ljeta, a u utrci za njegov potpis još su Liverpool, Bayern i Barcelona.

Realova obrana tako bi mogla doživjeti promjene. Davidu Alabi i Antoniju Rudigeru istječu ugovori (vjerojatno odlaze bez odštete), a očekuje se dolazak sigurno jednog, možda i dvojice novih stopera.