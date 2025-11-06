Obavijesti

Real odustao od Marca Guéhija, ali dogovorio dolazak stopera Bayerna? Evo o čemu se radi

Real odustao od Marca Guéhija, ali dogovorio dolazak stopera Bayerna? Evo o čemu se radi
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Što se tiče Konatea, za njega je Real i dalje zainteresiran, ali on više nije prioritet kluba. Vrijeme će pokazati kako će se rasplesti njegova situacija u Liverpoolu, hoće li produljiti ugovor ili ne

Real Madrid trenutačno je u vrlo ugodnoj poziciji - u prvenstvu je vodeći s pet bodova više od Barcelone, a u Ligi prvaka ima devet bodova nakon četiri kola. Ipak, već planiraju momčad za iduću sezonu, a prvo pojačanje mogao bi biti Dayot Upamecano, prenosi Santi Aouna. 

Iako je Liverpoolov Ibrahima Konate dugo slovio za sljedeću transfer metu, izbor je zasad pao na Upamecana. Štoviše, klub i igrač već su postili usmeni dogovor, piše isti izvor. 

Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Stoper Bayerna značajno je podigao svoju formu i ove sezone igra odlično, a Bayern je u nizu od 16 pobjeda u svim natjecanjima. 

Što se tiče Konatea, za njega je Real i dalje zainteresiran, ali on više nije prioritet kluba. Vrijeme će pokazati kako će se rasplesti njegova situacija u Liverpoolu, hoće li produljiti ugovor ili ne. Treći stoper koji je bio na radaru Reala jest Marca Guehi iz Crystal Palacea. 

Ipak, čini se da od njegovog dolaska u Real neće biti ništa jer Englez ima previsoke financijske zahtjeve, piše Goal. Navodno je Guehi tražio najvišu plaću od svih braniča u klubu, što mu Real nije spreman dati, piše As. 

Premier League - Crystal Palace v Brentford
Foto: Ian Walton/REUTERS

Ugovor Guehija u Crystal Palaceu istječe idućeg ljeta, a u utrci za njegov potpis još su Liverpool, Bayern i Barcelona. 

Realova obrana tako bi mogla doživjeti promjene. Davidu Alabi i Antoniju Rudigeru istječu ugovori (vjerojatno odlaze bez odštete), a očekuje se dolazak sigurno jednog, možda i dvojice novih stopera. 

