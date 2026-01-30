Obavijesti

BORBA ZA OSMINU FINALA

Real opet na Benficu! Ovo su parovi doigravanja Lige prvaka

Piše Luka Tunjić,
Real opet na Benficu! Ovo su parovi doigravanja Lige prvaka
Spektakl u Ligi prvaka! Monaco i PSG u francuskom derbiju, Benfica protiv Reala, Newcastle ide u Azerbajdžan. Prve utakmice igrat će se 17. i 18. veljače, a uzvrati 24. i 25. veljače

U petak u podne u francuskom Nyonu održan je ždrijeb doigravanja za nokaut fazu Lige prvaka. Ždrijeb je donio nekoliko izuzetno atraktivnih parova koji obećavaju napete utakmice. Najviše pažnje privukao je francuski derbi između Monaca i PSG-a, dvoboj koji jamči spektakl i veliko rivalstvo.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u okršaju portugalskog i španjolskog velikana, Benfice i Real Madrida. Engleski predstavnik Newcastle United putuje na jedno od najtežih gostovanja u Azerbajdžan kod Qarabaga.

Atalanta za koju igra Mario Pašalić odmjerit će snage s Borussijom iz Dortmunda koju vodi Niko Kovač dok će milanski Inter s Petrom Sučićem u sastavu na norveški Bodo/Glimt.

Prve utakmice igrat će se 17. i 18. veljače, a uzvrati 24. i 25. veljače. Izravni plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

