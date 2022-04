Real osigurao naslov prvaka, Modrić slavi 19. trofej s klubom!

Prije godinu dana Real Madrid ostao je bez naslova prvaka u posljednjem kolu, ali ove sezone je to bila jednosmjerna ulica. Dominacija od prvog kola, izostanak pravih konkurenata i osiguranje titule četiri kola prije kraja prvenstva!

Real je u 34. kolu La Lige na domaćem terenu pobijedio Espanyol (4-0) i tako i matematički 35. put u povijesti stavio ruke na trofej prvaka Španjolske. Drugoplasirana Sevilla zaostaje 17 bodova, Barca je na minus 18 s utakmicom manje, ali ako i slavi u nedjelju, ne može ni teoretski svrgnuti Madriđane.

Od prve minute išlo je sve kao po loju, bez previše stresa. Rodrygo je načeo goste u 33. minuti na asistenciju Marcela pa desetak minuta kasnije povisio vodstvo. U 55. minuti Marco Asensio je povećao na 3-0, a konačni rezultat postavio je Benzema. Bilo je to odrađivanje posla do kraja pa je nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavlje moglo početi. U srijedu čeka City u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka pa je Ancelotti maksimalno rasteretio najjače snage. Modrić je igrao do 60. minute, Benzema i Kroos ušli su u nastavku. Real je u drugoj brzini došao do titule.

Ovaj naslov poseban je za Real na više načina. Brazilski nogometaš Marcelo upisao se u povijest kao najtrofejniji nogometaš u povijesti kluba s 24 trofeja, a ništa nije moglo proći ni bez Don Carla koji je dobio još jednu rubriku u povijesnim knjigama. Postao je prvi trener u povijesti koji je osvojio prvenstvo u svim ligama petice! Pošlo mu je to za rukom u Milanu, Chelseaju, PSG-u, Bayernu i sada Realu.

I konačno, pamtit će ovaj dan i hrvatski maestro Luka Modrić. Ovo mu je čak 19. trofej s Realom čime je postao peti najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Pa idemo redom.

S Realom je ispisao povijest i uzeo četiri Lige prvaka, od čega tri zaredom, a uz to je i novi 'klempo' jako blizu. Madriđane u srijedu čeka uzvratni susret polufinala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Ovo mu je treća La Liga. Osvojio je i jedan Kup, četiri Svjetska klupska prvenstva te tri Uefa Superkupa i četiri puta španjolski Superkup. Trebat će mu nove vitrine jer mjesta je jako malo.

U Madrid je došao 2012. godine, ali mnogi nisu imali strpljenja. Trebalo mu je da se prilagodi, a za to vrijeme su ga neki proglasili najgorim pojačanjem u povijesti madridskog kluba. Kada je uhvatio ritam, Luka ih je ušutkao. Itekako ušutkao. Postao je jedan od najboljih u povijesti koji je nosio dres kraljevskog kluba.

Odigrao je čak 431 utakmicu te zabio 31 gol uz 70 asistencija. No, nije sve u statistici. Koliko je imao samo predasistencija, koliko je puta poslao loptu s očima, proigrao suigrače, ukrao loptu... I ove sezone je s 36 godina dirigirao orkestrom i bio jedan od najboljih igrača. Oduševljavao nas fantastičnim potezima, pogotovo onom čudesnom asistencijom za Rodryga protiv Chelseaja. Odigrao je ukupno 38 utakmica što je veliki napor za mladog nogometaša, a ne tek za nekog njegovih godina. I to na najzahtjevnijoj poziciji. To samo pokazuje u kakvoj klasi je riječ.

Uopće ne bi trebala postojati dvojba hoće li Modrić produljiti ugovor s Realom do 2023. godine. Igra kao u cvijetu mladosti, dominira protiv puno mlađih protivnika te je jednostavno klasa za sebe. Takvi danas ima jako malo.

Luka Modrić je dijamant koji sjaji i s 36 godina. Dok su legende poput Stevena Gerrarda, Andresa Inieste i Xavija u njegovim godinama u egzotičnim zemljama ubirali posljednje plodove nogometnog rada, on i dalje dominira na velikoj sceni, osvaja trofeje i jedan je od najboljih na svijetu.

Želja mu je oprostiti se od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a ta sezona mogla bi mu vjerojatno biti i posljednji ples u karijeri. Bit će to tužan dan za nogomet jer ostat ćemo bez igrača koji će se teško više ikada pojaviti na zelenim travnjacima. I zato uživajmo u toj njegovoj magiji jer nje uskoro više neće biti.

