Real osudio ispad Simeonea, ali on tvrdi: 'Ne sjećam se ničega'. Evo što je o svemu rekao Vini...

U drugom polufinalu španjolskog Superkupa susreli su se Atletico i Real Madrid, ali unatoč pobjedi Reala 2-1, pozornost gledatelja i medija širom svijeta ukrala je situacija u 81. minuti utakmice.

Naime, pri kraju drugog poluvremena, trener Reala Xabi Alonso izvadio je iz igre Viniciusa, a onda je Diego Simeone verbalno napao Brazilca. U tom trenutku njegova momčad je gubila 2-1 pa se temperamentni Argentinac nije mogao suzdržat i krenuo je dovikivat Viniju: "Vini, Vini, poslušaj navijače. Čujem da ti zvižde. Perez će te izbaciti iz Real Madrida, zapamti to"

Brazilac se potom obratio glavnom sucu Mateu Busquetsu. Nastao je veliki kaos uz aut-liniju, a glavni akteri dobili su žute kartone.

Kako navodi Diario As, direktori i igrači Real Madrida vjeruju kako je Simeone prešao sve etičke granice sportskog ponašanja. Čak je i televizijski kanal Real Madrida također komentirao nesportsko ponašanje Simeonea. Trener Realovog gradskog rivala dodao je "ulje na vatru" neprikladnim komentarima koji su izazvali bijes u "kraljevskom klubu".

- Što sam rekao Viniciusu? Ne sjećam se, imam loše pamćenje - rekao je Simeone.

- Kad sam čuo i pročitao što je rekao, još mi se manje svidjelo - odgovorio je Alonso kratko o izjavi Argentinca.

Kako prenose španjolski mediji, u Realu su ogorčeni zbog reakcije Simeonea jer je Vinicius poznat po svojim bijesnim ispadima pa smatraju kako ga je Simeone htio namjerno isprovocirati što iz klub oštro osuđuju. Također navode kako mu je dovikivao tijekom cijele utakmice i pokušavao ga dekoncentrirati od igre.

- Izgubili ste još jedno finale - kratko je komentirao Vinicius na Instagramu i tako pokrenuo još jednu lavinu reakcija.

Real Madrid u nedjelju od 20 sati igra finale Superkupa protiv Barcelone, što će ujedno biti prvi El Clasico u ovoj kalendarskoj godini.