Poraz od Getafea i bezidejna igra Real Madrida prošlo kolo kao da je probudila 'kraljeve' i otkrila Carlu Ancelottiju na što se fokusirati. Jer u subotu, u 20. kolu La Lige neki preporođeni Madriđani istrčali su na Santiago Bernabeu i pregazili Valenciju 4-1.

Posebno inspiriran bio je Vinicius Junior, koji je u kratkom razmaku utrpao dva dok je Benzema svoja dva pogotka rasporedio u dva poluvremena.

Luka Modrić igrao je do 70. minute i standarno bio odličan. Nepogrješiv, dirigirao je igrom Reala a u 40. minuti iz fantastičnog pokušaja skoro zabio golčinu. Nedostajalo je malo sreće jer je atraktivno zatresao prečku.

Real je poveo koncem prvog poluvremena kada je u 43. minuti precizan s bijele točke bio Karim Benzema.

A već na startu drugog, Vinicius je zabio novi pogodak Madriđana. Ponovno je Benzema bio glavni akter kada je sjajno u 52. minuti proigrao brazilskog krilnog napadača, on se sjurio u sredinu pa nakon malo sreće sam izbio pred Cillessena. Rutinski je riješio stvar i pogodio.

A samo devet minuta kasnije priči je bio kraj. Ponovno je Vinicius bio strijelac, sada nakon što je Cillessen obranio udarac Asensiu, a Brazilac iz popravnog pogodio u nebranjeni dio mreže.

Valencia je do kraja susreta samo uspjela smanjiti zaostatak. I to nakon što je Guedes prvo promašio penal, to jest Courtois mu je obranio udarac, pa iz popravnog pokušaja pogodio za 3-1.

A Benzema je u 88. minuti stavio točku na "i". Sjajno se okrenuo u šesnaestercu i pogodio za konačnih 4-1. Bio je to njegov 300. gol u dresu Madriđana.

Real je tako stigao do 15. pobjede u sezoni čime je osvojio 49. bod i drugoj Sevilli pobjegao na osam bodova.