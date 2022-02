Nogometaši Real Madrida u posljednjoj su subotnjoj utakmici 25. kola španjolskog prvenstva kao domaćini svladali Alaves sa 3-0 (0-0) i tako privremeno stvorili zalihu od sedam bodova u odnosu na drugoplasiranu Sevillu.

Gosti su izdržali bez primljenog pogotka do 63. minute kad je Marco Asensio postigao svoj sedmi prvenstveni pogodak u ovoj sezoni sjajnim udarcem sa 17 metara iskosa s desne strane, kojim je pogodio suprotan gornji kut. Realovu prednost udvostručio je Vinicius Junior pogotkom u 80. minuti nakon odlične akcije i dodavanja Karima Benzeme. Brazilcu je to 13. pogodak u ovoj sezoni La Lige. U prvoj minuti sučevog dodatka Karim Benzema je došao do 18. prvenstvenog pogotka sigurnom realizacijom kaznenog udarca.

Luka Modrić je bio u početnom Realovom sastavu, a igrao je do 82. minute. Kapetan hrvatske reprezentacije je u 33. minuti zaradio žuti karton zbog prekršaja.

Real Madrid je u 25 utakmica sakupio 57 bodova. Drugoplasirana Sevilla ima sedam bodova manje i utakmicu manje koju će odigrati u nedjelju (14 sati) na gostovanju kod Espanyola u Barceloni. Treći je Betis sa 43 boda iz 24 nastupa, a na četvrto mjesto probio se Atletico Madrid sa 42 boda.

Pragmatičnim pristupom i efikasnom izvedbom nogometaši Atletica pobijedili su na gostovanju kod Osasune sa 3-0 (1-0). Joao Felix je već u 3. minuti pogodio za 1-0, a potom je u 59. minuti bio asistent za pogodak Luisa Suareza. Angel Correa je u 89. minuti postavio konačnih 3-0.

Od četiri udarca Atleticovih nogometaša unutar okvira, tri su završila u mreži. Domaći su imali ukupno 15 udaraca, 10 više od gostiju, ali od četiri koja su išla u okvir nijedan nije završio u mreži.

Šime Vrsaljko je odigrao cijelu utakmicu za Atletico, a u 55. minuti je zaradio žuti karton. S druge strane je i Ante Budimir imao punu minutažu, a dvaput je udarcima glavom prijetio Janu Oblaku: u 39. minuti je pogodio vratnicu, a u 77. minuti je lopta prošla pokraj gola.

Dvoboj između Cadiza i Getafea završio je podjelom bodova 1-1 (1-1), a oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Poveo je Getafe u 6. minuti kad je Borja Mayoral realizirao kazneni udarac. Domaći su izjednačili u drugoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu, a strijelac je bio Alvaro Negredo.

Nogometaši Villarreala s uvjerljivih su 4-1 (2-0) slavili na gostovanju kod Granade u prvoj utakmici subotnjeg programa, a tri pogotka postigao je Arnaut Danjuma. Nizozemski napadač je u 35. minuti realizirao kazneni udarac, a četiri minute poslije pogodio je za 2-0. Milla je u 61. minuti smanjio zaostatak, također iz kaznenog udarca. Svoj treći pogodak na utakmici Danjuma je postigao u 81. minuti, a drugi put je bio precizan s bijele točke. Konačnih 4-1 postavio je Gomez u šestoj minuti sučevog dodatka.