Real Sociedad dohvatio je remi protiv Betisa, igrala oba Hrvata

U posljednjem subotnjem ogledu 35. kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, nogometaši Real Sociedada i seviljskog Betisa su odigrali 2-2. Iznimno otvorena utakmica prštala je prilikama s obje strane, a nakon prvog dijela postignut je tek jedan pogodak. Strijelac je bio Brazilac Antony u 39. minuti za 1-0 gostiju iz Seville.

Odmah na startu drugog dijela Betis je povećao prednost, Ezzalzouli je u 47. minuti pogodio za 2-0. Potom je dva gola postigao domaći sastav, ali su oba gola poništena zbog zaleđa. Nije to zaustavilo domaćina koji je do kraja stigao do boda. Za 1-2 je strijelac bio Oskarsson u 80. minuti, dok je u 91. Oyarzabal realizirao udarac s bijele točke za konačnih 2-2. Mogao je domaćin u samom finišu i do potpunog preokreta i pobjede, ali ostao je po bod za svakoga.

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za Real Sociedad, dok je Luka Sučić za domaćina zaigrao od 54. minute. Betis je ostao peti, dok je Real Sociedad stigao na sedmo mjesto.

Nogometaši Celte pobijedili su Atletico u gostima u Madridu s 1-0 čime su se učvrstili na šestom mjestu ljestvice. Pogodak vrijedan tri boda Celta je postigla u 62. minuti, a strijelac je za goste iz Viga bio Borja Iglesias. Atletico je odavno već osigurao nastup u Ligi prvaka i iduće sezone, a nakon izgubljenog polufinala od Arsenala doslovno su domaći igrači odradili ovaj subotnji posao.

Zlata vrijedna tri boda su osvojili nogometaši Seville ove subote kada su na svom Sanchez Pizjuan stadionu pobijedili Espanyol 2-1. Još je Sevilla daleko od toga da matematički osigura ostanak u eliti, ali je ovom pobjedom kupila mir prije posljednja tri kola u sezoni. Espanyol je u težoj situaciji jer ima dva boda iznad zone ispadanja. Sevilla ima bod više od subotnjeg suparnika.

Svi su golovi u Sevilli postignuti u drugom dijelu, s tim da su gosti iz Barcelone poveli u 56. minuti golom Dolana. U završnici je uslijedio preokret za ludnicu domaćih navijača. Izjednačio je Castrin u 82., dok je Adams s vrha šesnaesterca pogodio u 91. minuti za konačno slavlje Seville.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Elchea i Alavesa su osvojili po bod odigravši 1-1. Za obje momčadi je to bila iznimno važna utakmica u borbi za ostanak u La Ligi, a bodom je zadovoljnija domaća momčad koja je ostala dva boda ispred Alavesa, ali je za dodatni jedan bod udaljenija od opasne zone. Alaves je sada 17. na ljestvici, ali će u zadnja tri kola strahovati od mogućeg ispadanja.

Oba su pogotka postignuta u drugom poluvremenu. Alaves je poveo u 51. minuti kada je Martinez pogodio s bijele točke, dok je Elche izjednačio dvadeset minuta kasnije. Iznad cijele gostujuće obrane se vinuo Rodriguez i glavom pogodio za konačnih 1-1.

U nedjelju će igrati Mallorca - Villarreal, Athletic - Valencia, Oviedo - Getafe te u velikom derbiju na Camp Nou Barcelona - Real Madrid kada katalonska momčad može i matematički osigurati obranu naslova prvaka La Lige. Kolo će zatvoriti utakmicom u ponedjeljak Rayo Vallecano - Girona.

La Liga, 35. kolo:

Real Sociedad - Betis 2-2 (Oskarsson 80, Oyarzabal 90+1-11m / Antony 39, Ezzalzouli 47)

Atletico Madrid - Celta 0-1 (Borja Iglesias 62)

Sevilla - Espanyol 2-1 (Castrin 82, Adams 90+1 / Dolan 56)

Elche - Alaves 1-1 (Rodriguez 72 / Martinez 51-11m)

Levante - Osasuna 3-2 (Garcia 35, 37, Etta Eyong 90 / Toljan 3-ag, Budimir 11)