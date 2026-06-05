Real sprema 160 milijuna eura za Bayernovu zvijezdu?

Europskim nogometnim krugovima širi se "divlja glasina", kako ju je nazvao njemački Bild, o megaponudi Real Madrida za zvijezdu Bayerna, Michaela Olisea. Kraljevski klub navodno je spreman platiti nevjerojatnih 160 milijuna eura za 24-godišnjeg Francuza, što bi bio novi klupski rekord.

Pérezov "majstorski potez"

Prema pisanju transfer stručnjaka Ekrema Konura, predsjednik Reala Florentino Pérez veliki je obožavatelj Olisea i planira ga dovesti kao "majstorski potez" da zadovolji navijače. Njegova izvanredna partija u Ligi prvaka na Santiago Bernabéuu, gdje je asistirao za gol Harryja Kanea i konstantno mučio obranu Madriđana, navodno je uvjerila Péreza da krene u ofenzivu. Na domaćem terenu zasjenio je i Realove zvijezde poput Kyliana Mbappéa i Viniciusa Jr.-a, a uprava kluba u njemu vidi ključni dio napadačke slagalice. Neki mediji, poput britanskog The Telegrapha, tvrde da je Olise izričita želja Joséa Mourinha, čiji se povratak na klupu navodno sprema.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Unatoč golemom iznosu koji se spominje, Bayern ne pomišlja na prodaju. Olise ima čvrst ugovor do 2029. godine bez ikakve izlazne klauzule, što Bavarcima daje potpunu kontrolu nad situacijom. Sportski direktor Max Eberl nedavno je za Bild otklonio sve sumnje.

​- Ne trošimo ni sekunde razmišljajući o tome. Michael ima ugovor s nama do 2029. godine, bez otkupne klauzule. Opušteni smo.

Sličnog je stava i počasni predsjednik Uli Hoeness, koji je odbacio mogućnost prodaje čak i u slučaju nemoralnih ponuda.

​- Ovu igru igramo za naše navijače. Imamo 430.000 članova i milijune navijača diljem svijeta. Njima ne pomaže puno ako imamo 200 milijuna eura u banci, a svake subote igramo lošiji nogomet.

S njim se slaže i legenda kluba Stefan Effenberg, koji vjeruje da bi Oliseu bilo najbolje da ostane u Münchenu gdje se osjeća kao kod kuće i gdje je cijenjen unutar momčadi.

Igrač koji opravdava svaki euro

Oliseova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 130 milijuna eura, a interes Reala ne čudi s obzirom na njegove brojke. Ove sezone je u 38 utakmica upisao 15 golova i 27 asistencija, čime se potvrdio kao jedan od najkreativnijih ofenzivaca svijeta. Francuz, koji je odrastao u akademijama Chelseaja i Manchester Cityja, savršeno se uklopio u sustav Vincenta Kompanyja. Sam je opisao svoj stil igre.

​- Kad sam u određenoj poziciji, trener želi da idem jedan na jedan, da pucam, da igram slobodno.

*Uz korištenje AI-ja