Perez krenuo u ofenzivu: U Real ću dovesti igrača od 150 mil. €!

Predsjednička kampanja u Real Madridu, prva nakon dugih 18 godina, pretvorila se u pravi medijski spektakl u kojem aktualni predsjednik Florentino Pérez i njegov izazivač Enrique Riquelme ne štede na bombastičnim obećanjima. U jeku borbe za glasove oko sto tisuća članova kluba, Pérez je u dramatičnom televizijskom nastupu obećao dovođenje igrača kalibra Cristiana Ronalda za rekordan iznos, potvrdio povratak Joséa Mourinha na klupu te najavio dolazak dva ključna obrambena pojačanja.

Gostujući u španjolskoj televizijskoj emisiji "Horizonte", Florentino Pérez je otkrio svoj ključni adut kojim planira osigurati novi mandat na nedjeljnim izborima. Najavio je da će, ako pobijedi, već sljedećeg tjedna poslati ponudu koja će srušiti sve klupske rekorde.

‍- U utorak ću dati ponudu jednom velikom klubu iz Lige prvaka za igrača koji bi bio najveći transfer u povijesti Real Madrida. Najmanje 150 milijuna eura - izjavio je Pérez, pokušavajući zadržati zagonetan osmijeh.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ovim bi se iznosom daleko nadmašio dosadašnji rekord koji drži Jude Bellingham, za kojeg je Borussia Dortmundu plaćeno 103 milijuna eura, uz bonuse koji bi transfer mogli podići do 127 milijuna. Pérez je bio vrlo metodičan u sužavanju izbora, pokušavajući zagolicati maštu navijača. Jasno je poručio da meta nije Erling Haaland, što je bio direktan udarac njegovom protukandidatu Riquelmeu koji je upravo Norvežanina postavio kao temelj svoje kampanje. Osim Haalanda, s liste potencijalnih meta otpisao je i zvijezde poput Harryja Kanea, Michaela Olisea i Jeremyja Dokua.

‍- To je igrač od veznog reda prema naprijed. I nije iz Premier lige. On je totalni Galáctico. Ali prvo ćemo razgovarati s njegovim klubom - dodao je Pérez.

Iako ime nije otkriveno, mediji su odmah počeli sa spekulacijama, a kao najizgledniji kandidati koji se uklapaju u opis spominju se igrači Paris Saint-Germaina, portugalski veznjaci João Neves i Vitinha.

Mourinho se vraća, stižu i pojačanja u obrani

Pérez nije stao samo na obećanju o rekordnom transferu. Potvrdio je i ono o čemu se dugo nagađalo: José Mourinho se vraća na klupu "kraljevskog kluba". Objasnio je da je upravo portugalski stručnjak usadio klubu natjecateljski duh koji je kasnije donio pet naslova prvaka Europe.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

‍- Mourinho je sjajan trener, kojeg poznajemo. Naučio nas je što znači imati natjecateljski duh. Vjerujem mu - rekao je Pérez, potvrđujući da će klub aktivirati Mourinhovu otkupnu klauzulu od 15 milijuna eura iz ugovora s Benficom, ukoliko on pobjedi na izborima.

Osim trenera, potvrđena su i dva pojačanja u obrani. Iz Intera stiže nizozemski desni bek Denzel Dumfries, za kojeg će Real navodno aktivirati otkupnu klauzulu od 20 milijuna eura. Obranu će osnažiti i francuski stoper Ibrahima Konaté, koji dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Liverpoolom. Pérez je time pokazao da planira temeljitu rekonstrukciju momčadi nakon sezone bez ijednog osvojenog trofeja.

Rat obećanjima u nadrealnoj predizbornoj kampanji

Cijela situacija dobiva na težini kada se stavi u kontekst žestoke predizborne borbe, prve u Realu od 2006. godine. Pérezov protukandidat, 37-godišnji poduzetnik Enrique Riquelme, kampanju je bazirao na obećanju da će dovesti Erlinga Haalanda i Rodrija iz Manchester Cityja.

U svom nastupu na popularnoj televizijskoj emisiji "El Hormiguero" čak je pozirao s dresom na kojem je pisalo "Haaland 9" i obećao da će svim članovima kluba platiti godišnju članarinu ako ne uspije dovesti spomenuti dvojac. Pérezov tim je munjevito reagirao.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Dok je Riquelme još bio u eteru, na društvenim mrežama su objavili video u kojem se José Mourinho smiješi i govori "si" (da), noseći opremu Real Madrida. To je izazvalo šok u studiju, a kasnije i teorije da je video generiran umjetnom inteligencijom. Pérez je Riquelmeove tvrdnje o Haalandu nazvao "čistim blefom" s ciljem destabilizacije kluba, ističući kako su takve navode demantirali i igračev otac, agent i sam Manchester City.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)