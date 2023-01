Real u očajnoj formi: Ancelotti ne želi šopingirati u siječnju, a navijači otpisuju Luku Modrića!?

Real Madrid nekoć je trošio sumanuto, no čini se da su ti dani prošlost. Od ljeta 2019. i bačenih milijuna za Edena Hazarda i Luku Jovića (ukupno 180), 'kraljevi' su kupili tek dva igrača (Camavingu i Tchouaménija), dok su dva kapitalca (Alabu i Rudigera) doveli kao slobodne igrače.

Nije bilo ni potrebe. Madriđani su imali savršenu koheziju u superiskusnoj momčadi s dodatkom mladosti. Na kraju krajeva s njom su osvojili 14. Ligu prvaka, no sada je očito došlo do 'zamora materijala' ili jednostavno zasićenosti.

Foto: AHMED YOSRI

Nakon očajne igre protiv Villarreala (poraz 2-1) i poraza u finalu španjolskog Superkupa sve je više nezadovoljnih navijača, a njihovo nezadovoljstvo moglo bi se i povećati budući da se, kako javlja Marca, 'kraljevi' neće pojačavati u zimskom prijelaznom roku. Carlo Ancelotti ostaje vjeran onome čime raspolaže, barem do kraja ove sezone...

No, to je sastavni dio nogometa, a sve loše može pasti u zaborav nakon nekoliko dobrih rezultata. Realovci imaju kredita kod svojih navijača, na kraju krajeva oni su aktualni osvajači LaLige i Lige prvaka, no prije nekoliko tjedana svi su htjeli da Toni Kroos, Karim Benzema i Luka Modrić produlje ugovore, a sad neki ne žele da više uopće zaigraju za 'kraljeve', tvrdi Marca.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

- Real Madrid se uvijek vrati - rekao je Ancelotti na presici nakon poraza od Barcelona, a to su 'kraljevi' i pokazali preokretima zbog kojih su i osvojili LP prošle sezone. Međutim, pitanje je imaju li snage za novi u postojećem 'ruhu'...

