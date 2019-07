Real vs Ceballos: Europski je prvak i tjeraju ga iz Madrida!

Prije samo tri dana Dani Ceballos bio je na vrhu Europe. 'Desetka' na leđima, zajedno sa Fabijanom Ruizom i Dinamovim draguljem Danijem Olmom odveo je Španjolsku do titule na EP U-21. Europski prvak, Realov igrač... San snova? Ne baš.

Ceballos je u Italiju na Euro U-21 otišao znajući da ga ni naslov europskog prvaka ne spašava od nove runde u klinču sa vlastitim klubom i to najvećim klubom na svijetu.

Zinedine Zidane jasno se i nedvojbeno izjasnio da Ceballosa ne vidi u svojim planovima za sljedeću sezonu. Dečko koji će uskoro napuniti 23 godine ponudio je logično rješenje: "OK, posudite me negdje na godinu dana i drugo ljeto ćete me sami htjeti vratiti".

Odgovor? "Ne može"! Real već opasno kupuje, troši stotine milijuna, tek je počeo sa ljetnim shoppingom pa hoće nešto i na ulaznoj strani bilance. Zato klub od Ceballosa traži jedino: bezuvjetnu prodaju.

Foto: VINCENT WEST

Prije dvije godine Betisu je za njega plaćeno 15 milijuna eura, ugovor mu traje još dvije sezone i 'Bernabeu' se nada zaraditi barem duplo u odnosu na investiciju.

Igračev su prijedlog uzeli u obzir, glatko ga odbili pa sada, tko želi, za 30.000.000 € u Madridu ima mladog veznjaka, prvaka Europe od samo 22 godine sa 56 utakmica za Real.

Prodali su Kovačića Chelseaju za 45 milijuna, imaju Modrića, Kroosa, Isca i Casemira, love Pogbu ili Eriksena... Za 99% klubova u Ligama 'petice' Dani Ceballos bio bi pojačanje. Realu je - višak.