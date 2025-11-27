Obavijesti

ZBOG GRIPE

Realova zvijezda povraćala u svlačionici na poluvremenu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Instagram

Real Madrid pobijedio je Olympiacos u gostima 3-4 u petom kolu Lige prvaka, a u prvih 11 utakmicu je započeo Eduardo Camavinga (23). Francuski veznjak igrao je prvih 45 minuta bolestan, a onda na poluvremenu ostao o svlačionici. 

Štoviše, u svlačionici je povraćao, a cijelo prvo poluvrijeme odigrao je pod gripom. Unatoč teškom stanju, asistirao je Kylianu Mbappéu za treći gol u 29. minuti. "Desetki" Reala trebalo je svega šest minuta i 42 sekunde da zabije tri gola, a kasnije je dodao još jedan. 

UEFA Champions League - Olympiacos v Real Madrid
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Camavinga uoči utakmice nije trenirao, a nakon niza ozljeda i izostanaka koji su pogodili "kraljeve", upao je u sastav. Ove je sezone odigrao 13 utakmica i zabio jedan gol te namjestio jedan. 

