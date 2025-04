Realovci izgubili kontrolu na El Clasicu! Jedan gađao suca, čak trojica su dobila crveni karton...

Barcelona je pobijedila u 260. El Clasicu protiv Real Madrida i time osvojila Kup kralja. Bila je to utakmica puna zapleta i preokreta u stilu španjolske sapunice, Katalonci su poveli u 28. minuti golom Pedrija i držali to vodstvo sve do 70. minute. Tada je Mbappé poravnao rezultat, a samo nekoliko minuta kasnije Real je poveo golom Tchouaménija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Otkrili koliko vrijedi Modrićeva imovina. Brojnim nekretninama i pivovari dodao je i velški klub | Video: 24sata/Pixsell/Instagram/Reuters

Međutim, Torres je u 84. minuti vratio Barcelonu u egal i poslao utakmicu u produžetke, a onda je presudio Jules Koundé golom za 3-2 i trofej u 116. minuti. Luka Modrić ušao je u igru u 54. minuti, a utakmicu je obilježila i burna reakcija stopera Reala Antonia Rüdigera, koji je dobio crveni karton nakon što je bacio bocu s klupe na glavnog suca!

Rüdiger je izgubio kontrolu i realovci su ga silom odveli u svlačionicu. U ruci je držao led kojim je htio pogoditi glavnog suca, a nije jedini realovac koji se oteo kontroli u suton utakmice.

Naime, prema službenom zapisniku s utakmice crvene su kartone dobila još dva igrača "kraljevskog kluba", a to su Lucas Vasquez i Jude Bellingham, koji su također burno reagirali.

Foto: BORJA SUAREZ/REUTERS

"Rüdiger je isključen zbog bacanja predmeta i agresivnog ponašanja. Lucas Vasquez dobio je crveni karton u 120. minuti nakon protestiranja sudačke odluke, ulaska na teren i neprimjerenih gestikulacija. Jude Bellingham je isključen nakon što je agresivno prišao sucima, suigrači su ga morali zadržati," stoji u zapisniku.

Za očekivati je kako će Rüdiger dobiti oštru kaznu i vjerojatno više utakmica suspenzije (španjolski mediji najavljuju između četiri i 12 utakmica) zbog burne reakcije, a suspenzija prijeti i Bellinghamu te Vasquezu.