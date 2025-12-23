Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAZILAC ENDRICK

Realovo 'čudo od djeteta' ide na posudbu u Lyon do kraja sezone

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Realovo 'čudo od djeteta' ide na posudbu u Lyon do kraja sezone
4
Foto: Susana Vera

Endrick je u Real stigao u srpnju 2024. iz Palmeirasa za oko 60 milijuna eura, u madridskom je klubu odigrao ukupno 40 utakmica i postigao sedam pogodaka. Ove sezone na terenu je proveo samo 11 minuta

Mladi napadač Real Madrida, Brazilac Endrick Felipe Moreira de Sousa, poznatiji kao Endrick (19) do kraja sezone provest će na posudbi u Lyonu, objavio je francuski klub na društvenim mrežama.

"Čudo od djeteta", kako su ga prozvali u domovini, nije se uspio nametnuti u svlačionici 'kraljevskog kluba', pa je sreću odlučio potražiti među 'lavovima'.

Copa del Rey - Talavera de la Reina v Real Madrid
Foto: Susana Vera

Mladi Brazilac se još uvijek nada kako bi mogao biti na listi putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a prelaskom u Lyon zasigurno će imati veću minutažu.

Endrick je u Real stigao u srpnju 2024. iz Palmeirasa za oko 60 milijuna eura, u madridskom je klubu odigrao ukupno 40 utakmica i postigao sedam pogodaka. No ove sezone mladi napadač je odigrao samo jedanaest minuta u La Ligi.

Copa del Rey - Talavera de la Reina v Real Madrid
Foto: Susana Vera

Brazilski izbornik Talijan Carlo Ancelotti nedavno je otkrio kako je razgovarao s napadačem poručivši mu da je "važno da igra".

- Endrick je vrlo mlad, ovo neće biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Mogao bi igrati 2026. jer ima potrebnu kvalitetu, ali i 2030., 2034. ili čak 2038. Važno je da ponovno igra i pokaže svoju kvalitetu - kazao je nedavno brazilski izbornik.

Francuski mediji navode kako će Lyon plaćati polovicu njegove mjesečne plaće od 400.000 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025